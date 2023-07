Il noto comico e attore Checco Zalone vittima di un furto. Sul palco del suo spettacolo il racconto dell’accaduto.

L’ha presa con ironia, e non poteva essere altrimenti, ma sicuramente ci è rimasto male. Checco Zalone è stato vittima di un furto a Padova a margine del suo spettacolo del tour Amore + Iva. A raccontare l’accaduto lo stesso comico e attore che, una volta salito sul palco, ha voluto “ringraziare” per la disavventura che lo ha visto protagonista.

Furto a Checco Zalone: “Mi hanno portato via tutto”

Checco Zalone

I fatti sono accaduti, come detto a Padova. Zalone, appena arrivato in città per il suo spettacolo, pare si fosse fermato a cena in un ristorante, prima di raggiungere l’albergo. Fin qui nulla di male se non fosse che la macchina, posteggiata fuori dal locale con le valigie nel bagagliaio, sia stata presa di mira da alcuni ladri.

Mentre il comico cenava, come riportato da Tg Nord Est citato dal Corriere della Sera, pare che che alcuni individui abbiano forzato l’auto e portato via tutte le valigie. I ladri hanno preso davvero tutto compresi gli effetti personali, gli abiti di scena e l’occorrente da viaggio dell’uomo.

Non è dato sapere se Zalone avesse con sé oggetti di valore ma resta il fatto del furto subito. Un episodio sul quale, il giorno dopo, sul palco di Piazzola sul Brenta, a 20 chilometri da Padova, il comico ha voluto ironizzare raccontato quanto accaduto.

“Volevo ringraziare per l’accoglienza”, ha esordito Checco prima di dare inizio allo spettacolo. “Per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato”.

Davanti agli spettatori dubbiosi che con capivano se l’uomo scherzasse o meno, lui ha ribadito: “Davvero eh, mica sto scherzando”.

Di seguito, invece, un recente gesto del comico per un suo fan speciale: