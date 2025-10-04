Che tempo che fa 2025/2026: data d’inizio, anticipazioni e ospiti

Che tempo che fa torna in scena con una nuova e scoppiettante edizione: ecco data d’inizio, anticipazioni e gli ospiti super attesi.

Tutto pronto per la nuova edizione di Che tempo che fa, in onda dal 2023 sul Nove. Condotto da Fabio Fazio, affiancato dall’immancabile Luciana Littizzetto e dalla presenza, talvolta incomprensibile, di Filippa Lagerback, il programma riscuote sempre un grande successo. Scopriamo data d’inizio, anticipazioni e ospiti.

Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti

L’edizione 2025/2026 di Che tempo che fa sta per tornare in onda. Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback stanno scaldando i motori così da allietare la domenica sera dei telespettatori di canale Nove. Considerando che lo scorso anno il programma ha sfiorato i 2 milioni di persone incollate allo schermo, il Gruppo Banijay e Warner Bros. Discovery hanno anche per questa stagione aspettative molto alte. Stando alle prime anticipazioni, non hanno tutti i torti.

Che tempo che fa, infatti, torna in scena con due personaggi molto amati, uno italiano e l’altro di fama internazionale. I primi a sedersi nel salotti di Fazio saranno Ornella Vanoni, ormai presenza fissa che quest’anno veste un ruolo diverso, la “dottoressa”, e Richard Gere, leggenda del cinema.

Quando inizia Che tempo che fa 2025?

La struttura di Che tempo che fa non cambia, neanche per la stagione 2025/2026. Tornerà il Tavolo, ma non sappiamo se sarà presente Simona Ventura, quest’anno al timone del Grande Fratello. Considerando che la Littizzetto partecipa senza alcun problema a Tu Si Que Vales, immaginiamo che Mediaset non abbia nulla in contrario a concedere a Super Simo di traslocare giusto per qualche ora sul Nove.

Anche perché, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Ventura ha candidamente ammesso che non sa ancora se potrà risedersi al Tavolo, ma “ci tengo moltissimo, perché Fazio mi ha dato luce, è un fratello per me. Non lo abbandonerò, il Tavolo mi piace, è terapeutico“. La data d’inizio di Che tempo che fa è fissata per domenica 5 ottobre, come vuole la tradizione dalle ore 19:30.