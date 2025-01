Cesare Cremonini avvistato a Cortina con la nuova fidanzata: vacanze d’amore con la nuova fiamma, ex ballerina di Amici.

Dopo la rottura tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, il cantautore bolognese ha deciso di voltare pagina e di concentrarsi su un nuovo amore.

Nei giorni scorsi Cremonini è stato “beccato” a Cortina d’Ampezzo in dolce compagnia. Il settimanale Chi ha pubblicato le immagini che lo ritraggono insieme ad un’ex ballerina di Amici e ora appassionata motociclista.

I due sono stati visti mentre lasciavano la casa del cantante con valigie al seguito, per poi assistere alle gare di Coppa del Mondo di sci. Ma scopriamo tutti i dettagli sulla nuova presunta storia d’amore.

La nuova fiamma di Cesare Cremonini

Il cantante di “50 Special” è stato paparazzato in compagnia di Caterina Licini.

La Licini non è un volto del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Infatti, ha partecipato all’undicesima edizione di Amici come ballerina, prima di dedicarsi ad altre passioni.

Qui la foto di Cesare Cremonini e Caterina Licini pubblicata da Chi.

Dopo l’esperienza televisiva, infatti, ha abbandonato la danza per immergersi nel mondo dei motori, ereditando la passione dal padre.

Oggi Caterina è una motociclista esperta e copywriter, amante degli sport estremi come il surf e lo sci.

Una nuova storia d’amore per il cantautore

Il cantautore 44enne è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Dopo le relazioni con Martina Maggiore e la giornalista Giorgia Cardinaletti, sembra che ora abbia trovato una nuova compagna.

A Cortina, dove possiede una casa, ha condiviso momenti di relax con Caterina, tra sport e passeggiate nella neve.

L’artista, noto per le sue canzoni romantiche e profonde, potrebbe presto trasformare questa nuova storia in fonte d’ispirazione per la sua musica. Sarà Caterina Licini la musa del prossimo successo di Cremonini? Non ci resta che attendere per scoprire come evolverà la loro storia d’amore.