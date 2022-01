Un’agenzia di Napoli ha messo un annuncio di lavoro molto singolare, richiedendo che la donna inviasse una foto in costume da bagno: interviene l’ispettorato del lavoro.

Sembrava tutto regolare, richiesta di conoscenza della lingua inglese, età massimo 30 anni e poi arriva una richiesta davvero insolita. Un’agenzia chiede che la candida receptionist alleghi una foto in costume da bagno. Scatta la polemica sul web e l’annuncio viene rimosso ma gli ispettori del lavoro intervengono ugualmente.

Un annuncio davvero singolare arriva da un’agenzia di Napoli

Come riporta Today: “L’annuncio, volto alla selezione di una receptionist, è comparso su vari siti internet. Come racconta,NapoliToday compenso, orario di lavoro e inquadramento contrattuale (24 ore settimanali per 500 euro mensili) sono passati in secondo piano davanti a quella frase: “Si chiederà l’invio di foto a figura intera in costume da bagno o similare”. Immediata la polemica tanto che l’offerta, su alcuni siti, è stata poi corretta omettendo la richiesta di foto in costume.“

L’agenzia in questione ha rimosso l’annuncio ma non basterà ad evitare conseguenze più gravi. L’ispettorato nazionale del lavoro è stato allertato della situazione dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando che indagherà in profondità sul caso. Potrebbe esserci più di una conseguenza legale per la società, considerando la violazione dei diritti del lavoratore.

