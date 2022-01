Approvata la pillola anti-Covid dall’Ema, che potrà essere somministrata ai pazienti non gravi. Ecco le novità e tutto quello che c’è da sapere.

L’Ema ha autorizzato il Paxlovid, il primo antivirale orale per uso domestico in Europa anti-Covid. Una novità che in molti stavano aspettando, per il trattamento del virus nei casi non gravi.

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ha approvato l’immissione in commercio del Paxlovid, la pillola orale contro il Covid-19 sviluppata da Pfizer. Il comitato ha raccomandato di autorizzare il medicinale solo per il trattamento del Covid negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che non sono ad alto rischio.

Paxlovid è il primo medicinale antivirale da somministrare per via orale raccomandato nell’Ue per il trattamento del Covid, quindi è una vera e propria svolta dopo due anni di pandemia.

Cosa c’è da sapere sul medicinale anti Covid

Il nuovo farmaco contiene due principi attivi, PF-07321332 e ritonavir, in due compresse diverse. PF-07321332 agisce riducendo la capacità di Sars-CoV-2 (il virus che causa il Covid) di moltiplicarsi nell’organismo mentre ritonavir prolunga l’azione di PF-07321332 consentendogli di rimanere più a lungo nell’organismo a livelli che influenzano la moltiplicazione del virus.

L’approvazione arriva, ovviamente, dopo uno studio a dimostrazione che il trattamento con Paxlovid ha ridotto significativamente i ricoveri e i decessi nei pazienti che avevano già una condizione preesistente per risultare poi gravi. L’analisi si è svolta in pazienti che hanno ricevuto Paxlovid o placebo entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi di COVID-19, che non hanno ricevuto trattamento con anticorpi.

