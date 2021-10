Vacanza ad Amsterdam per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser per il loro quarto anniversario di fidanzamento: ecco a voi le immagini.

Per chi non ci credeva in quel lontano 2017, quando questa meravigliosa coppia si creò all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, diciamo che dovreste ricredervi.

Ebbene sì, la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser prosegue a gonfie vele: i due ragazzi, infatti, deliziano spesso il loro corposo seguito con dei teneri scatti della loro vita, dimostrando così quanto la loro storia sia intensa ed autentica.

Poco tempo fa però, i follower si erano fortemente preoccupati circa la salute dell’ex gieffino, in quanto aveva annunciato di dover provvisoriamente allontanarsi dai social per degli accertamenti. Questa situazione però, durò molto poco e Ignazio è tornato presto a postare teneri momenti “terapeutici” con la sua Chechu.

Oggi è stato uno di quelli, non a caso, per loro parliamo di una ricorrenza davvero speciale: il 31 ottobre, infatti, i ragazzi festeggiano l’anniversario di fidanzamento: trattandosi del quarto anno d’amore per Cecilia e Ignazio, la coppia ha deciso di volare ad Amsterdam, suggellando questo evento con un viaggio romantico.

Come di consueto, Cecilia e Ignazio ci hanno regalato alcuni di questi momenti tramite degli scatti, che vi mostriamo qui:

Vi piace questa coppia?