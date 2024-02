Storia particolare a ‘C’è Posta Per Te’, quella di Enzo e Tiziana con la donna convinta di essere stata tradita anche al netto delle “prove”.

Protagonista del sabato sera a ‘C’è Posta Per Te‘ con Maria De Filippi la storia di Enzo e Tiziana, una coppia che dopo un lungo periodo di convivenza sta passando un momento di difficoltà a causa di quelli che la donna ritiene siano stati i tradimenti del compagno. Al netto delle “prove” in mano alla signora, dal canto suo l’uomo ha negato tutto chiedendo solo di poter tornare insieme a lei.

C’è Posta Per Te: la storia di Enzo e Tiziana

Tra le storie più chiacchierate dopo l’ultima puntata di ‘C’è Posta Per Te‘, come detto, quello tra Enzo e Tiziana. L’uomo vuole riconquistare la donna, la sua compagna da oltre sei anni, che lo ha lasciato nella convinzione che lui l’abbia tradita.

Una convinzione dovuta non solo a sensazioni ma anche a “prove” che la signora è riuscita ad ottenere nel tempo con tanto di assunzione di un investigatore privato e con l’inserimento di un gps nella vettura dell’uomo.

Attualmente la donna vive ancora con l’uomo in casa e vorrebbe che se ne andasse proprio a causa dei tradimenti che, per lei, sarebbero certi.

“Ho fatto il piacione, è vero, ma non l’ho mai tradita”, la posizione del signor Enzo. “La mia vita senza di te è inutile, è finita. Mi manca tutto di te. Ho fatto lo stupido, ti ho fatto soffrire e ti chiedo scusa. Non ti ho mai tradito, anche se ho fatto il piacione. Con la collega ci sono state solo chiacchiere e niente altro”.

Per Tiziana, però, le cose sono diverse: “Voglio che se ne vada di casa, ma lui non si muove ad andarsene. È un mese che aspetto. Sono convinta, mi ha tradito. […]. Ho chiamato un investigatore e quello che non è riuscito a fare lui l’ho fatto io. Gli ho messo un gps in auto, ho gli audio”.

Parole che sono state accompagnate appunto da una “prova” che è sembrata schiacciante a cui l’uomo ha, però, risposto negando ancora.

Lieto fine oppure no?

Dopo aver spiegato la situazione, si è arrivati al punto di capire come sarebbero andate le cose. Dal canto suo Enzo ha detto: “Ti chiedo di modificare quello che non va in me, che ti dà fastidio, lo dobbiamo fare insieme. In questo mese e mezzo ho capito tutto. Ti sto venendo a chiedere scusa, ti amo, te lo sto dimostrando davanti a tutta Italia. Mi interessi solo tu, nessun altro al mondo”.

Tiziana, invece, ha risposto: “Ti prenderei a legnate […]”. Dopo, però, si è convinta ad aprire la busta aggiungendo: “Se apro la busta te ne vai di casa e provi a conquistarmi di nuovo, ma devi fare i salti mortali. Se ne avrò voglia poi penserò se stare con te o no. Non credere che se ci salutiamo finisce tutto qui”.

Staremo a vedere se la De Filippi avrà riunito una coppia o meno…

