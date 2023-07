Caterina Caselli ha rotto il silenzio dopo che in rete ha iniziato a circolare una bufala in merito alla sua scomparsa.

Nelle ultime ore in rete si è diffusa una fake news secondo cui la celebre cantante Caterina Caselli sarebbe scomparsa. La stessa Caselli ha rotto il silenzio via social e ha smentito la notizia scrivendo: “Ho accertato che non sono morta. Comunque, così come comunemente accade nei sogni, amo pensare che chi ha scritto l’articolo – tra parentesi lo ringrazio-, mi abbia allungato la vita”.

C🌱 #caterinacaselli — Caterina Caselli (@CCaselliSugar) July 17, 2023

Caterina Caselli e la bufala sulla morte: la reazione

Come altri personaggi vip – la stessa cosa è capitata nei giorni scorsi a Giovanni Allevi – Caterina Caselli si è vista costretta a smentire le notizie sulla sua morte (diffuse erroneamente da una fake news circolata in rete).

La fake news relativa alla presunta scomparsa della cantante e produttrice discografica è stata erroneamente rilanciata da alcuni siti che facevano riferimento a una frase scritta dalla stessa Caterina Caselli in occasione della scomparsa di Tina Tuner (“ci rivedremo nell’aldilà”, aveva scritto il celebre volto della musica italiana).