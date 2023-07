Wanda Nara ha rotto il silenzio via social dopo che in tutto il mondo si è diffusa la notizia di una sua diagnosi di leucemia.

Wanda Nara è stata colpita da una leucemia? La notizia è diventata sempre più insistente in rete dopo che i media argentini hanno riportato che la showgirl fosse stata ricoverata a Buenos Aires.

Nelle scorse ore lei stessa ha rotto il silenzio in merito alla questione ma non ha confermato né smentito la notizia sulla leucemia. La showgirl e manager di Icardi ha fatto sapere solo che i risultati delle sue analisi non sarebbero stati buoni e ha chiesto di rispettare la privacy dei suoi figli in questo momento così delicato.

Wanda Nara e la malattia: le parole della showgirl

Wanda Nara ha rotto il silenzio via social dopo che, nelle scorse ore, è finita al centro del clamore generale a causa di un’indiscrezione riguardante la presunta diagnosi da lei ricevuta di leucemia.

“Mercoledì ho deciso da sola di fare un’analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni valori sono usciti negativi e ho preso la decisione di farmi ricoverare per integrare con altri controlli che sono andati bene. Giovedì, sempre da sola, ho lasciato quella clinica per fare ulteriori studi in un luogo specializzato. L’ho fatto cercando di avere maggiori informazioni”, ha scritto via social la moglie di Icardi, e ancora: “La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dalle mie prime analisi. I miei figli hanno sempre scoperto tutto da me, ho sempre parlato e anche questa volta non avrei fatto eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati alla mano e con i miei tempi”.

La manager e showgirl ha fatto sapere anche che al momento sarebbe a casa in attesa di ulteriori referti. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà e sono in attesa di saperne di più.