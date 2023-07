Brian Molko, frontman dei Placebo, sarebbe indagato per vilipendio a causa di alcuni insulti a lui rivolti alla premier Meloni.

Durante la sua ultima esibizione al festival rock Sonic Park il leader dei Placebo Brian Molko avrebbe rivolto alcuni insulti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e adesso – stando a quanto riporta La Repubblica – sarebbe indagato per vilipendio. “Razzista, fascista, pezzo di m… vaff…”, avrebbe detto il musicista anglo-statunitense lo scorso 11 luglio durante il concerto che si è svolto a Stupinigi, alle porte di Torino.

Brian Molko

Brian Molko indagato per vilipendio

Brian Molto, leader dei Placebo, sarebbe attualmente indagato per vilipendio a causa degli insulti da lui rivolti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo ultimo concerto a Stupinigi, difronte a quasi 5000 persone. Durante l’esibizione dei Placebo, i carabinieri avevano segnalato il caso al pubblico ministero del ‘turno urgenze’ della procura del capoluogo piemontese e il video degli insulti – pronunciati dal cantante in italiano – sta rapidamente facendo il giro della rete.

Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma in tanti hanno condiviso sui social il video di Molto e sono in attesa se il cantante romperà il silenzio in merito alla questione.