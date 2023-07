Attraverso i social Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno annunciato la nascita del piccolo Mattia, loro terzo figlio.

Con enorme gioia Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno annunciato, attraverso i social, di esser diventati genitori. “Tutto l’amore che ho”, ha scritto l’ex tronista nella didascalia allo scatto condiviso su Instagram e dove lo si vede stare accanto alla compagna ancora in ospedale dopo il parto.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: è nato il terzo figlio

Dopo la nascita dei loro due primi figli (Niccolò e Leonardo) e dopo lo strazio vissuto a causa di un aborto, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno svelato di essere in attesa del loro terzo figlio e, nelle ultime ore, hanno annunciato con gioia la nascita del piccolo Mattia. Il loro messaggio ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi e in tanti hanno fatto alla coppia le loro congratulazioni e sono in attesa di saperne di più in merito alla nascita del piccolo.

Alessia ha costantemente aggiornato i fan sulla sua gravidanza e in tanti sperano di saperne di più sull’arrivo del suo bebè e sulla sua vita da “mamma tris”. Lei e Aldo Palmeri si sono conosciuti a Uomini e Donne oltre 10 anni fa e hanno costruito una splendida famiglia insieme.