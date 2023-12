Protagonista a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Elisa Isoardi che ha parlato della sua carriera e non solo.

Elisa Isoardi è stata ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ e insieme alla conduttrice ha dato spettacolo. Non solo un’intervista molto intima ma anche dei momenti di ilarità dove non è mancata anche una gaffe da parte della presentatrice.

Caterina Balivo, gaffe con Elisa Isoardi

Come anticipato, tra i protagonisti nel salotto de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo su Rai1 c’è stata Elisa Isoardi. La donna si è trovata a parlare con la padrona di casa ma tra una domanda e l’altra non sono mancati anche momenti un po’ di imbarazzo. In modo particolare una gaffe fatta dalla conduttrice verso la sua ospite.

“Nel 2000 ero nel backstage di Miss Italia e vedevo questa ragazza alta, stupenda, con questi occhioni… e infatti ha vinto Miss Eleganza”, ha detto la Balivo. Peccato che la sua ospite l’abbia corretta subito: “Non era Miss Eleganza, ma Miss Cinema”, ha sottolineato la Isoardi.

Un errore che ha destato un po’ di imbarazzo ma che non ha impedito alle due di andare avanti nell’intervista. Successivamente poi, proprio la Isoardi, nel gioco del tritacarte ha scelto di non “strappare” nessuno tra Fabrizio Del Noce e Antonella Clerici mettendo fine, appunto, al tradizione gioco del programma.

Il corno anti-sfortuna è stato configurato da @ElisaIsoardi e attivato a tempo di record da @caterinabalivo 😁🌶️ #LaVoltaBuona pic.twitter.com/hNj5nMSoE4 — La Volta Buona (@voltabuonarai) December 1, 2023

Le parole della Isoardi

Nel corso dell’ospitata a Rai1, la Isoardi ha avuto modo anche di parlare di lavoro e vita privata. Tra i vari passaggi che spiccano, senza dubbio quello legato all’amore.

Soffermandosi sul suo essere single, la donna ha spiegato: “Un compagno oggi non mi manca, mi sto godendo me stessa che è una cosa che si deve quando si esce da un rapporto bello. Sto riprendendo in mano la mia vita con l’entusiasmo di una ragazza di 20 anni e la maturità di chi ne 41”.