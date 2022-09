Cristiano Iovino è stato indicato come il presunto amante di Ilary Blasi e, dopo il gossip, il personal trainer ha cercato di sparire dai radar dei paparazzi.

La vita di Cristiano Iovino è radicalmente cambiata da quando è finito al centro del polverone mediatico che sta coinvolgendo Francesco Totti e Ilary Blasi. Indicato come il presunto amante della conduttrice di Canale 5, il personal trainer ha voluto smentire qualunque coinvolgimento con la donna. Ma le sue dichiarazioni non sono bastate e, attraverso il settimanale DiPiù Tv, la sorella di Iovino ha rivelato come sia cambiata la sua vita dopo il gossip.

“Cristiano Iovino non vive più”: parla la sorella del personal trainer

“Da quando è stato indicato come la causa della fine del matrimonio tra Totti e Ilary, mio fratello ha paura di andare in giro in Italia – ha raccontato Veronica Iovino – . È tornato per pochi giorni e poi, visto quello che stava accadendo intorno al suo nome, è ripartito”.

“Provato” dalla situazione venutasi a creare, “a livello personale sta soffrendo molto”. “A nessuno fa piacere essere indicato come un rovina famiglie, tanto meno a lui – ha sottolineato la sorella di Cristiano – . Soprattutto perché è una persona perbene, un grande lavoratore. Da un po’ non si fa vedere a Roma, preferisce stare a Milano o all’estero”.

Spaventato da ciò che gli potrebbe succedere andando in giro per la Capitale, Iovino ritiene che sia pericoloso per lui farsi vedere tra le vie di Roma.

E, riguardo il coinvolgimento con Ilary Blasi, la sorella di Cristiano ha commentato: “Lui conosce tante persone e in discoteca, tempo fa, lo avrebbero visto in un atteggiamento un po’ più intimo del solito con Ilary Blasi: da lì sarebbe nato il gossip. A me Cristiano non ha confermato nulla, mi ha solo detto che per questa storia che lo ha coinvolto è provato. Non vive più”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG