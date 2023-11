Dopo il caso di Giulia Cecchettin anche Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha voluto dire la sua a mezzo social.

Jolanda Renga è intervenuta via social per mandare un messaggio contro la violenza sulle donne, e nelle sue stories ha affermato:

“Ciao sono Jolanda, ho 19 anni e da quando sono piccola ogni giorno prima di uscire di casa mi sento dire “stai attenta”. Ho 19 anni e uno dei regali che ho ricevuto dai miei nonni è stato lo spray al peperoncino da mettere nella borsa. Ho 19 anni e la mia mamma ha paura quando le dico che devo prendere i mezzi pubblici anche di giorno. Ho 19 anni e mio fratello (Leonardo, ndr) 17, ma lui non ha paura di camminare da solo per strada. Ho 19 anni e non ho mai sentito nessuno dire ad un mio amico che doveva farsi accompagnare a casa, non ho mai sentito dare ad un ragazzo raccomandazioni simili a quelle che ricevo io”.

Jolanda Renga: le sue parole contro la violenza sulle donne

In tanti si sono espressi via social sul caso di Giulia Cecchettin, la ragazza tragicamente uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta (e che è quindi la 105esima vittima di femminicidio solo nell’ultimo anno). Jolanda Renga si è rivolta alla sua platea social raccontando la sua esperienza di ragazza 19enne, ed esortando i genitori a cambiare mentalità e ad insegnare ai loro figli che, sulle donne, non devono esercitare la loro proprietà.

“Insegnate ai vostri figli che una donna non è una proprietà, è libera, non va giudicata, trattenuta o violata. Insegnate loro il valore di un no, di un silenzio, di un rifiuto. E spiegategli che la volontà di una persona non può essere modificata a nostro piacimento”, ha affermato la ragazza che, di recente, ha pubblicato il suo primo libro.