Carolyn Smith è stata ospite di Serena Bortone e ha parlato di sé e delle sue aspettative per questa edizione del programma.

Carolyn Smith, giudice di “Ballando con le stelle”, ha parlato al programma “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone, di cosa si aspetta da questa edizione dello show e dai suoi concorrenti. È sempre stata severa e quest’anno – promette – lo sarà ancora di più!

Le dichiarazioni di Carolyn Smith a Serena Bortone

“Ho fatto la terza dose – ha affermato – essendo una paziente oncologica l’ho fatto sulla coscia”. La ballerina ha infatti subito diverse operazioni a causa del male che la attanaglia da anni: il tumore. Sulla nuova edizione di “Ballando con le stelle”, Carolyn ha dichiarato: “Quest’anno è molto interessante perché ci sono molto cantanti, capiscono la musica e il ritmo è solo questione di coordinazione. Pretendo ancora di più degli altri anni”.

A quanto pare sarà ancora più severa quest’anno rispetto agli altri proprio per la presenza di molti cantanti (nel cast ci saranno anche Albano e Arisa). “Preferisco che la gente si rivolga a me come se non avessi nulla – ha aggiunto a proposito della malattia – Una cosa che non mi piace sentire è ‘devi essere forte’, ‘non devi mollare’, lo so che non devo mollare!”. Infine, una considerazione su Anna Oxa: “Ha portato un nuovo stile ma deve portare le scarpe. Lei aveva questo difetto, non sapeva camminare bene con le scarpe”.

In questa edizione di Ballando, Carolyn Smith indosserà dieci vestiti fatti su misura per lei che verranno venduti e i proventi devoluti a un reparto oncologico, un tema molto caro alla ballerina.