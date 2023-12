Carmen Russo ha confessato che lei ed Enzo Paolo Turchi starebbero vivendo un momento complicato e ha spiegato perché.

Ospite al programma di Monica Setta, Storie di Donne al bivio, Carmen Russo ha confermato che lei e suo marito Enzo Paolo Turchi (che insieme hanno formato una delle coppie più longeve ed unite dello spettacolo italiano), starebbero vivendo un momento complicato. La showgirl si è sbrigata a tranquillizzare i suoi fan affermando:

“Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Io non so perdonare, a volte non so come mandare giù certi bocconi… E lui è come me. Proprio per questo ci scontriamo e confrontiamo. Questo però non fa finire una storia d’amore, la rafforza, semmai.”

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

Carmen Russo: la crisi con Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno costruito insieme una splendida e lunga storia d’amore e insieme hanno avuto la loro adorata figlia, Maria. Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce in merito a una presunta crisi tra i due, che la stessa Carmen Russo avrebbe confermato durante la sua partecipazione al programma di Monica Setta.

La showgirl avrebbe anche aggiunto: “Io sono tanto arrabbiata. Siamo una coppia della qualche non c’è mai stato niente da spifferare perché abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero. Ho compreso una cosa, tutte le volte che qualcuno di famoso si lascia, divorzia, mettono in mezzo noi due. È assurdo.” Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se Enzo Paolo Turchi interverrà in merito alla questione.