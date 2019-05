Il penalista Carlo Taormina ha rivelato che Pamela Prati gli avrebbe chiesto di sostenere l’esistenza di Mark Caltagirone nel salotto di Barbara D’Urso.

Ad aggiungere altra legna sul fuoco dello sconcertante scandalo che ha visto protagonista Pamela Prati e le sue manager è giunto nientemeno che il penalista di grido Carlo Taormina. A Iceberg Lombardia l’avvocato, che è stato contattato da Pamela Prati prima dello scoppio del caso, ha rivelato:

“Ho tenuto il gioco fino a quando ho avuto la prova in mano che fosse una farsa. E cosi ho rimesso il mandato. […] Intendeva dirmi come mi sarei dovuto comportare. A me è sembrata sempre molto lucida e determinata, impossibile prefigurare la circonvenzione di incapace.”

Pamela Prati

Carlo Taormina, Pamela Prati e lo scandalo

Secondo Carlo Taormina, che avrebbe rifiutato di prendere le difese di Pamela Prati, la showgirl sarebbe stata lucida e consapevole dell’inganno su Mark Caltagirone fin dall’inizio.

“Loro volevano che io andassi da Barbara D’Urso a testimoniare che Mark Caltagirone esisteva. Fu Pamela Prati a chiedermi questa cosa. Io ho detto di no, non sono caduto nella loro trappola. Sarei risultato una pedina della truffa complessiva”, ha rivelato.

Stando a quanto detto da Taormina lui avrebbe fiutato l’inganno fin dall’inizio, specialmente perché alla richiesta di poter parlare con Mark Caltagirone non avrebbe ricevuto risposta: “Chiunque viene in studio da me prima di essere creduto passa da determinati approfondimenti.(…) Avevo anche chiesto a Pamela Prati di farmi chiamare da Mark Caltagirone e a questa domanda non c’era stata risposta, nemmeno a mia precisa richiesta mi è stata mostrata alcuna fotografia”, ha dichiarato il famoso avvocato alla trasmissione di Telelombardia.

Le rivelazioni di Pamela Perricciolo

In una lunga intervista fornita a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano, l’ex manager di Pamela Prati, Pamela Perricciolo, ha rivelato che lei e le altre due donne avrebbero firmato un patto di riservatezza, e ha dichiarato che sia lei che la Prati ed Eliana Michelazzo avrebbero avuto pari responsabilità nella vicenda.

Pamela Prati nel frattempo ha ringraziato i suoi fan di Instagram con un lungo messaggio: “Grazie, grazie davvero, grazie di cuore a tutti voi che in questo mio momento drammatico, con le vostre manifestazioni d’affetto mi date un abbraccio di conforto e comprensione e affetto. Ed è di comprensione e affetto che ora più che mai ho bisogno“, ha scritto l’ex stella del Bagaglino nelle sue stories.