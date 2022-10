Dal 2024, in tutti i paesi dell’Europa sarà obbligatorio il caricatore universale con cavo USB-C. La legge riguarderà anche i prodotti Apple.

Il Parlamento Europeo ha preso una decisione molto importante, volta a ridurre i rifiuti elettronici. A partire dal 2024, tutti i dispositivi – dagli smartphone ai tablet – dovranno essere alimentati con un caricatore universale, dotato di cavo USB-C. La legge dovrà essere rispettata anche da Apple e, dal 2026, riguarderà anche i personal computer.

Caricatore universale per l’Europa: dal 2024 diventa obbligatorio l’USB-C

Entro la fine del 2024, smartphone, tablet, fotocamere e altri device dovranno essere alimentati con un caricatore universale. A stabilirlo è stato il Parlamento Europeo, che ha votato la proposta con ben 602 voti favorevoli contro solo 13 contrari e 8 astenuti. La proposta di legge prevede che tutti i dispositivi tecnologici siano alimentati con un cavo USB-C, in modo da ridurre i rifiuti elettronici. Così facendo, infatti, non ci sarà bisogno di un caricabatteria diverso per ogni dispositivo e i nuovi prodotti non dovranno necessariamente essere dotati di un proprio caricatore.

“Entro la fine del 2024, tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere nell’Unione europea dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB-C. Dalla primavera 2026, l’obbligo si estenderà ai computer portatili. La nuova legge fa parte di un più ampio sforzo dell’UE volto a ridurre i rifiuti elettronici e a consentire ai consumatori di compiere scelte più sostenibili“, si legge sul comunicato stampa del Parlamento Europeo.

Pertanto, dal 2026 anche i personal computer dovranno essere alimentati con un caricatore universale. Non solo, l’obbligo si estende anche ad Apple che, ad oggi, alimenta quasi tutti i suoi dispositivi con il connettore Lightning.

Connettore universale: dal 2024 le case produttrici dovranno adeguarsi

“Indipendentemente dal produttore, tutti i nuovi telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, auricolari e cuffie, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili, e-reader, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, cuffiette e laptop ricaricabili via cavo, che operano con una potenza fino a 100 Watt, dovranno essere dotati di una porta USB-C“, si legge sul comunicato stampa del Parlamento Europeo. Pertanto, dal 2024 dovranno essere prodotti soltanto device con ingresso USB-C. Questo significa che tutti i dispositivi dovranno avere la stessa velocità di ricarica.

La legge sul caricabatterie universale entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A questo punto, i Paesi dell’UE avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alle norme e altrettanti 12 per modificare i device. E’ bene sottolineare che i vecchi connettori già prodotti prima del 2024 potranno continuare ad essere venduti fino ad esaurimento scorte.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG