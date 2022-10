Ottobre si tinge di rosa per la prevenzione del tumore al seno: dai complementi d’arredo agli elettrodomestici, passando per gli alimenti.

Ottobre si tinge di rosa per la prevenzione del tumore al seno. Tante le iniziative: dalla manifestazione sportiva Corri per la vita ai complementi d’arredo di Calligaris, passando per gli elettrodomestici firmati Smeg. Vediamo come le aziende e i personaggi del mondo dello spettacolo sostengono e promuovono la prevenzione.

Ottobre si tinge di rosa per la prevenzione: i complementi d’arredo

Come vuole la tradizione, ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Tante aziende, così come i personaggi che appartengono al mondo dello spettacolo, promuovono campagne volte a sostenere la ricerca per la cura del cancro. Dai complementi d’arredo agli elettrodomestici: tutto si tinge di rosa per porre l’attenzione sull’importanza della prevenzione, che quasi sempre salva la vita. Calligaris, ad esempio, sostiene la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) con l’iconica sedia ultragreen Liberty progettata da Archirivolto e realizzata con polipropilene riciclato al 100%.

Slamp, invece, sostiene Komen Italia, associazione di volontariato impegnata nella lotta contro il cancro al seno. Tutti gli acquisti che verranno effettuati nei weekend di ottobre serviranno per l’acquisto di una nuova unità mobile per la Carovana della Prevenzione. Sempre a sostegno di Komen Italia c’è anche Smeg, che devolverà il 10% di ogni acquisto all’associazione.

Fiorentini Alimentari, come fa ogni anno, ha dedicato alcuni prodotti alla campagna Pink is Good. Queste prelibatezze sono state studiate in collaborazione con i nutrizionisti della Fondazione Umberto Veronesi. Riconoscerli è semplice: sulla confezione c’è il fiocco rosa che da sempre contraddistingue la lotta ai tumori femminili.

Ottobre si tinge di rosa e invita a correre per sostenere la lotta al tumore

Adriana Volpe, madrina della XX edizione di Corri la Vita di Firenze, invita a fare un po’ di movimento per sostenere la lotta al tumore. L’evento ha l’obiettivo di promuovere una raccolta fondi destinata a finanziare progetti dedicati alla cura del cancro al seno. Dalla prevenzione alla diminuzione delle liste di attesa, passando per il sostegno psicologico delle donne che si ritrovano a combattere questa battaglia: i soldi serviranno a questo e a molto altro.

