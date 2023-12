Consiglio decisamente particolare quello della nota attrice Cameron Diaz per far funzionare e durare un matrimonio.

Bravissima e bellissima Cameron Diaz che ha preso parte nelle ultime ore al podcast di Molly Sims “Lipstick on the rime”. Proprio grazie all’attrice e ad alcune sue rivelazioni in merito alla vita matrimoniale, la recente puntata è diventata virale. Il motivo? I consigli per una vita di coppia duratura che, però, lei in prima persona non segue…

Cameron Diaz, il consiglio sul matrimonio

Cameron Diaz

Nel corso dell’intervista a Molly, la nota diva di Hollywood si è presa, come era prevedibile la scena. Non solo perché ha raccontato come dovrebbe essere la sua casa ideale ma anche perché ha parlato della vita di coppia ed in particolare di quella matrimoniale.

Parlando di consigli da dare alle persone, la Diaz ha spiegato che il segreto è la camera da letto. O meglio, le camere da letto.

Per la diva, infatti, “ognuno dovrebbe avere la propria camera da letto”. Quindi marito e moglie dovrebbero dormire separati e avere i propri spazi.

Una scelta, che però, non varrebbe per lei che ha confessato di non seguire questo trend. Tra gli altri passaggi curiosi, la splendida Cameron ha raccontato a Molly e a Emese Gormley, che nella sua idea di casa ideale ci sarebbe una dimora con ben tre camere da letto, una per lei, una per il marito e, posta al centro, una camera da letto da condividere per entrambi dove va coltivata la passione coniugale.

Sotto al post dell’intervista sono stati davvero numerosi gli intervenit dei vari utenti. Al netto di qualche critica, va detto, ci sono stati tantissimi pareri positivi. “Evviva! Dobbiamo normalizzare questa situazione di avere due stanze da letto per marito e moglie. Si evitano tanti problemi come il russare e il movimento sotto le lenzuola. Grazie per aver tirato fuori il tema”.

Di seguito anche il post Instagram relativo al podcast con le parole della nota diva: