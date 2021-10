Le trasmissioni pomeridiane vengono annullate per lasciar spazio alla finale della Nation League.

Casa Mediaset, in vista della finale della Nation League questa domenica in diretta alle ore 15, decide di far slittare i programmi della fascia pomeridiana: Amici, condotto da Maria de Filippi, e Verissimo, presentato da Silvia Toffanin. Tutto questo a buon ragione: vedremo infatti gareggiare in televisione la nazionale Italiana contro il Belgio. E si sa che, mai come quest’anno, l’Italia ci tiene ai propri successi ottenuti sia in campo calcistico che sportivo in generale. Invece al posto della scuola più famosa d’ Italia e del talk-show pomeridiano, vedremo andare in onda alcuni episodi di Beautiful, Una vita e Love is in the air. In seguito, uno dei film della serie di Inga Lindstrom, Nella tua vita.

Ma non temete, gli appuntamenti con i due programmi televisivi non sono annullati, ma solamente posticipati. Amici andrà in onda il giorno successivo, in sostituzione del salotto di Uomini e Donne. Dopodiché riprenderà regolarmente la programmazione da domenica 17 ottobre. Verissimo verrà invece trasmesso sabato 9 ottobre per poi continuare come d’abitudine il sabato e la domenica della settimana successiva. Insomma, tutto ritornerà come di consueto. Nel frattempo, ci auguriamo di veder nuovamente l’Italia vincere.