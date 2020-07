Semplici, dalle stampe effervescenti, fiorate e ad effetto crinkle: l’estate della beachwear 2020 di Calzedonia ci trasmette solo good vibes, sognando il mare.

Estate vuol dire gambe scoperte, tessuti leggeri e colorati, ma soprattutto costumi da bagno. Se quest’estate le vacanze sono in dubbio o in attesa di essere pianificate, è pur vero che anche un weekend last minute nessuno può negarcelo. Meglio allora non farsi trovare impreparate e farsi ispirare dalla collezione beachwear 2020 di Calzedonia.

La collezione del brand ogni anno è senz’altro tra quelle che suscitano maggior attesa e curiosità, negli ultimi tempi anche grazie alla partnership con Chiara Ferragni, che già un po’ ha mostrato ai suoi followers alcuni di quelli che saranno i must have della collezione 2020.

Calzedonia costumi 2020: i bikini

Una delle caratteristiche della collezione beachwear Calzedonia di quest’anno è sicuramente il privilegiare la varietà: il bikini ad esempio viene proposto nella forma classica a triangolo, ma anche nelle varianti imbottite, con fettucce, graduato o anche allungato.

Spazio anche ai push-up e alle fasce imbottite e non, e ai costumi a balconcino. Ogni modello quindi è disponibile in più opzioni: una scelta chiara da parte del brand, che vuole accontentare i gusti di tutte e valorizzare il corpo di ogni donna.

Ecco perché Calzedonia ha pensato ad una vera e propria style guide di costumi, nel quale poter visionare una ricca gamma di modelli da scegliere in base alle proprie esigenze.

– La stampa che senz’altro ha attirato subito l’attenzione, che strizza l’occhio per la fantasia fiorata in formato minimal agli anni ’70, è il bikini celeste con fiorellini bianchi e fucsia, sfoggiato qualche giorno fa anche da Chiara Ferragni. Disponibile anche nella versione intera.

Non solo fiori però, Calzedonia propone quest’anno anche stampe esotiche ed inca, per chi desidera un costume dai colori sgargianti, pensati sopratutto per quando la nostra tintarella sarà ben scurita e potrà creare un bel contrasto.

– Di super tendenza è anche l’effetto crinkle dal bikini alla fascia, quell’effetto arricciato che da al costume un aspetto raffinato e fresco allo stesso tempo, sia che rivesta interamente il costume o che ne ricopra qualche dettaglio. Azzurro e giallo intenso sono sicuramente i colori che spiccano maggiormente nella collezione Calzedonia.

I costumi interi della beachwear Calzedonia 2020

Il costume intero quest’anno cambia completamente le sue regole, pensato non più solo ed esclusivamente per la spiaggia, ma anche come body da trasformare all’occorrenza in un top, da abbinare ad un gonna o ad un jeans per una serata estiva o un’occasione speciale. Ecco perché i modelli di Calzedonia spaziano dal più casual a quello più elegante.

-Ad attirare l’attenzione e in bella vista nella campagna di promozione del brand è stato lo swimsuit bianco con anello in legno, modello Elena, un dettaglio che lo rende grazie anche al tessuto crinkle molto versatile e pratco.

-Per una versione più sensuale, l’anello in legno si trasforma in molteplici anellini d’argento nel modello Megan, dai colori bordò o nero. Il costume che valorizza il décolléte è perfetto anche per una serata estiva speciale o per un appuntamento romantico.

-Semplice, elegante e dall’effetto brillante è il modello Cristina, che rende super stilosi i modelli a righe, anche quest’anno tra le tendenze dell’estate. Il costume perfetto per chi vuole sentirsi semplice ma con un tocco shine.

-Ma se volte sentirvi una Queen of Summer, spazio alle pajette e ad un colore basic e raffinato come il nero: il più prezioso della collezione dei costume interi Calzedonia si chiama Barbara, dall’effetto glitter per sentirsi al mare o per una sera, una vera star.

