Buongiorno mamma 2 è la fiction di Canale 5 con Raoul Bova protagonista: ecco quali sono le location della serie TV:

Raoul Bova è il protagonista di Buongiorno mamma 2, la fiction di Canale 5 che racconta la storia della famiglia Borghi, e dei misteri e i segreti che celano, dal 1995 ai giorni nostri attraverso. “Una commedia familiare che nasconde un mistero” l’ha definita proprio l’attore romano. La prima stagione della serie TV è andata in onda nel 2023, ottenendo buoni risultati per quanto riguarda gli ascolti, la seconda stagione va invece in onda a partire da mercoledì 15 febbraio 2023. Vediamo ora quali sono le location di Buongiorno, mamma 2.

Buongiorno mamma: le location della fiction

Buongiorno mamma è stata girata nel Lazio, in diverse località. La location principale è però il Lago di Bracciano: è intorno a questo lago che si snoda la trama e si sviluppa la storia d’amore tra Guido e Anna (i due protagonisti principali), ma anche il mistero legato al loro passato che si presenta nel corso delle varie puntate.

Raoul Bova

Ma tra i luoghi che hanno ospitato le riprese di Buongiorno mamma 2 ci sono anche altre località del Lazio, tra cui Roma e Formello.

Buongiorno mamma: il cast della fiction

Se, come detto in precedenza, il protagonista principale di Buongiorno mamma 2, ovvero Guido Borghi, è interpretato da Raoul Bova, a vestire i panni di Anna Borghi è invece Maria Chiara Giannetta.

“Io e il mio personaggio abbiamo tante cose in comune. La gestualità, il modo di muoversi, il modo di prendere il più piccolo in braccio, di giocarci, fare le vocine, sono cose che mi sono venute in modo automatico perché le utilizzo quotidianamente con le mie figlie più piccole” ha spiegato Raoul Bova parlando del suo personaggio.

Nel cast della fiction di Canale 5 sono poi presenti anche Serena Autieri, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Bartocci e Erasmo Genzini. Il regista di Buongiorno mamma è Giulio Manfredonia.

