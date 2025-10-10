Buongiorno mamma 4 si farà? Parla la sceneggiatrice Michela Straniero

Buongiorno mamma 4 si farà? La sceneggiatrice dà una risposta vaga, ma gli ascolti non fanno presagire nulla di buono.

La terza stagione di Buongiorno mamma si è appena conclusa, ma i telespettatori si chiedono già se assisteremo a una nuova avventura della famiglia Borghi. La sceneggiatrice Michela Straniero si è sbottonata un po’, svelando se il capitolo numero 4 si farà o meno.

Buongiorno mamma 4 si farà?

Martedì 7 ottobre 2025 è andata in onda l’ultima puntata di Buongiorno mamma 3, con protagonista Raoul Bova, Beatrice Arnera e Serena Iansiti. Il finale di stagione ha lasciato i telespettatori con qualche interrogativo, per cui è lecito chiedersi se il capitolo numero 4 si farà. La sceneggiatrice Michela Straniero, intervistata da Fanpage, ha ammesso che al momento non ci sono ancora conferme.

“Nel nostro cuore, ovviamente, può andare avanti e stiamo già lavorando in questo senso per cercare ancora una volta di rilanciare. È una sfida ardua perché molto è già stato raccontato però abbiamo delle idee. Ciò non vuol dire che ci sarà la quarta stagione. La decisione non è ancora stata presa“, ha dichiarato Straniero.

Al momento, quindi, Buongiorno mamma 4 non è in fase di scrittura. La squadra di lavoro si sta soltanto confrontando per capire se la famiglia Borghi ha ancora qualcosa da raccontare o meno. Se dovessero decidere per il sì, la quarta stagione non vedrebbe luce prima del 2027.

Gli ascolti deludenti di Buongiorno mamma 3

Anche se Michela Straniero è stata vaga sul futuro della serie tv, non possiamo nascondere che gli ascolti di Buongiorno mamma 3 sono stati deludenti. Mentre il secondo capitolo era iniziato con il 21.2% di share e si era concluso con il 19%, quest’anno le uniche tre puntate andate in onda hanno registrato una media del 14.7% di share. Un calo non indifferente, che molto probabilmente metterà la parola fine sulla fiction. Ergo, difficilmente Mediaset darà l’ok per la stagione numero 4.