Buongiorno mamma 3: com’è finita la scorsa stagione e cosa ci aspetta

Buongiorno mamma 3 torna in televisione: le anticipazioni promettono una stagione ricca di colpi di scena, con nuovi misteri da risolvere.

A distanza di quasi due anni dalla messa in onda della seconda stagione, Buongiorno mamma 3 torna in televisione. Al centro della scena c’è ancora la famiglia Borghi, ma i telespettatori dovranno abituarsi a una ‘formazione’ leggermente diversa da quella che ricordavano. Scopriamo tutte le anticipazioni e le new entry.

Com’è finito Buongiorno mamma 2?

Con protagonista Raoul Bova, Buongiorno mamma 3 si prepara a tornare in televisione dopo quasi due anni di assenza. La seconda stagione, trasmessa su Canale 5 tra febbraio e marzo 2023, aveva lasciato i fan senza troppi punti di domanda. Forse è anche per questo che le anticipazioni del nuovo capitolo erano molto attese, ma procediamo con ordine.

In Buongiorno mamma 2, Anna ha ricordato cosa le era successo il giorno in cui era finita in coma: Maurizia era andata a casa sua per capire se Sole fosse sua figlia e spiegare all’amica il motivo per cui avesse fatto finta di essere morta. Dopo queste confidenze, però, ha fatto irruzione Carmine che ha prima colpito Anna, mandandola in coma, poi ha ucciso Maurizia.

Sole ha scoperto di essere figlia di Maurizia e sorella di Agata e, nel frattempo, ha messo al mondo la piccola Nina, decidendo di crescerla insieme a Greg. Francesca, invece, ha sposato per la seconda volta – e per davvero – Karim.

Buongiorno mamma 3: le anticipazioni

Le anticipazioni di Buongiorno mamma 3 ci dicono che un nuovo mistero interesserà la famiglia Borghi. Sono passati alcuni anni e nella vita di Guido c’è una nuova donna, Laura, interpretata da Serena Iansiti. Ma, cosa ne è stato di Anna? Molto probabilmente, l’enigma da risolvere riguarda proprio lei.

Ritroviamo anche Agata, sempre interpretata da Beatrice Arnera, che immaginiamo si riavvicinerà a Guido. Nella terza stagione Jacopo è andato all’estero con un sogno da realizzare, mentre Sole cresce Nina con Greg (Giovanni Nasta) e Michele vive l’adolescenza. Infine, Francesca (Elena Funari) e Karim (Kelum Giordano) sono rimasti a vivere a Bracciano.

I nuovi ingressi, oltre a Serena Iansiti, sono Thomas Berger Christensen che veste i panni di Jacopo (nelle passate stagioni interpretato da Matteo Oscar Giuggioli) e Andrea Condè, che dà il volto al 12enne Michele. L’appuntamento con la prima puntata di Buongiorno mamma 3 è fissato per il 17 settembre alle ore 21:20 su Canale 5, per un totale di quattro appuntamenti.