Il bullismo è un problema sociale più presente di quanto si pensi. Ecco gli ultimi dati a riguardo.

Le vittime di bullismo sono in costante aumento. Da una recente analisi è infatti emerso che ben uno studente su cinque non si sente a proprio agio quando è a scuola.

Un dato allarmante che mette in luce come il bullismo sia un problema fin troppo vivo e che va assolutamente affrontato e risolto. Basta, infatti, controllare la recente analisi svolta sull’argomento per comprendere come i dati siano alquanto allarmanti.

I numeri relativi ai casi di bullismo

Una recente ricerca condotta per ben 4 anni all’interno del progetto Youth for Love 2, ha rilevato dei numeri davvero allarmarnti sul bullismo nelle scuole. I dati indicano infatti che almeno uno studente adolescente su cinque è vittima di bullismo e che il 18,2% degli studenti che nell’anno scolastico 2021-2022 hanno preso forma all’indagine ha ammesso di aver preso parte in modo attivo ad episodi di bullismo su almeno un compagno.

bullismo

Si tratta di un fenomeno estremamente allarmante che, sempre dalle indagini, ha fatto emergere come gli studenti non si sentano al sicuro né a scuola né tantomeno nel percorso verso casa.

Un problema che sembra riguardare in particolare, corridoi, bagni, cortili e tutti quei luoghi in cui è possibile trovarsi faccia a faccia con altri compagni. In genere, infatti, le vittime di bullismo subiscono offese e maltrattamenti da gruppi di altri compagni.

Il più delle volte, si tratta di violenza psicologica legata alla provenienza, alle caratteristiche fisiche e all’orientamento sessuale. Non mancano però anche le punizioni corporali, più frequenti verso i ragazzi.

In aumento anche la violenza online

Anche se ancora difficile da riconoscere prontamente e nel modo corretto, il bullismo avviene anche online e lo fa attraverso le app di messaggistica e i social.

Si tratta, quindi, di un problema molto grave perché in questo caso non basta restare lontani da scuola per sottrarsene. La vittima si trova a dover subire tutto quando ventiquattro ore al giorno, trovandosi sola e senza modo di venirne fuori.

Per questo motivo sempre più scuole aderiscono al programma Youth for Love 2 il cui scopo è quello di portare avanti dei percorsi volti a riconoscere, affrontare e prevenire il bullismo scolastico sotto ogni forma. Inoltre esiste Acbs un’associazione di volontari che opera nel settore e che mira a far sparire questo fenomeno dalle scuole.

Riproduzione riservata © 2023 - DG