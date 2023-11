Il significato della canzone Bruciasse il cielo di Blanco, il brano che accompagna il primo docufilm dedicato al cantante bresciano.

Il progetto Innamorato di Blanco si è completato con l’uscita di un nuovo singolo inedito, non inserito inizialmente nella tracklist dell’album. S’intitola Bruciasse il cielo e ha accompagnato l’arrivo su Amazon Prime Video del primo docufilm dedicato alla carriera folgorante del cantautore di origine bresciana, un veterano della musica italiana nato nel 2003.

L’ex vincitore di Sanremo con Brividi, in coppia con Mahmood, stavolta ha voluto raccontare non una semplice storia d’amore, ma un giuramento solenne che in qualche modo sente di poter fare a tutti i suoi fan, gli appassionati che gli hanno permesso di poter raggiungere in pochissimo tempo dei traguardi che tanti artisti non riescono mai a conquistare in tutta la loro carriera.

Bruciasse il cielo di Blanco: il significato della canzone

Come già accaduto in passato a Emma Marrone con il suo Sbagliata ascendente leone, altro documentario arrivato su Prime e accompagnato da un omonimo singolo, Blanco ha voluto regalare ai propri fan non solo un film che raccontasse la sua storia e l’incredibile ascesa che lo ha visto protagonista in questi straordinari anni, ma anche una nuova canzone che potesse diventare la colonna sonora di questo ennesimo traguardo.

Blanco Sanremo 2023

Pubblicata sei mesi dopo l’arrivo sulle piattaforme streaming e nei negozi di Innamorato, il suo ultimo album, Bruciasse il cielo è per Blanco una sorta di giuramento. Il testo, come nel suo stile molto emotivo, è stato ispirato dall’immagine del cielo in fiamme.

Spiega lo stesso cantautore classe 2003: “Mi piaceva l’immagine del fuoco nel cielo, una specie di giuramento solenne, uno di quelli che lanci con il cuore in mano, a persone e in situazioni davvero importanti. E il fuoco è un elemento che mi ha sempre affascinato, una forza che sì distrugge, ma che getta le basi per poter ricostruire da zero“.

Una canzone d’amore che si trasforma in promessa solenne, universale, da poter rivolgere anche a tutto il suo pubblico. L’unico che, secondo Blanco, è stato davvero in grado di capirlo e di portarlo via da tutto il veleno, “dal buio più nero“.

E anche se non mancano riferimenti più specifici a una donna che il cantante afferma di voler solo portare a letto, perché “odia amarla“, è chiaro che il brano, pur essendo incentrato su una persona specifica, vuole avere un valore più generale e adattarsi a tutte le circostanze davvero importanti delle nostre vite, quelle per cui saremmo disposti a fare di tutto, bruciasse il cielo.

Bruciasse il cielo di Blanco: il testo della canzone

