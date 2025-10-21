Britney Spears – La caduta di una stella: trama, durata e curiosità sul documentario

Britney Spears – La caduta di una stella ripercorre uno dei momenti più delicati vissuti dalla pop star: scopriamo trama e curiosità.

Britney Spears – La caduta di una stella racconta il primo momento buio e pubblico della pop star, quello che l’ha vista crollare davanti agli sguardi di tutto il mondo. Una situazione delicata, che la regista ricostruisce grazie a esperti e testimoni oculari.

Britney Spears – La caduta di una stella: la trama

Uscito nel 2019 con la regia di Lee Salisbury, Britney Spears – La caduta di una stella è una produzione Madman Entertainment. Il documentario ripercorre i momenti più difficili della vita dell’artista dopo che, nel 2007, ha avuto un esaurimento nervoso in pubblico, sotto lo sguardo del mondo intero. Quattordici mesi difficili, che l’hanno vista schiacciata dal peso della sua fama fino al collasso.

In Britney Spears – La caduta di una stella il racconto è affidato a esperti e testimoni oculari, che cercano di ricostruire i mesi che hanno preceduto l’esaurimento e quelli successivi. Grande spazio, com’è normale che sia, alla salute mentale della pop star.

Molto probabilmente, questo è stato il periodo più delicato vissuto dall’artista, ma in tanti sono convinti che il crollo si sarebbe potuto evitare, o almeno gestire in modo diverso, molto diverso.

Ecco il trailer di Britney Spears – La caduta di una stella:

Britney Spears – La caduta di una stella: durata e curiosità

Britney Spears – La caduta di una stella, il cui titolo originale è Britney at Breaking Point, vede come produttori David Cumming, Sean Doyle, Zoe McGivern, Lee Salisbury e Jannine Waddell. Tra gli interpreti, invece, ci sono: Rick Mendoza, Daniel Ramos Kate Thornton e, ovviamente, la stessa artista.

Il documentario, che esplora anche le sfide personali e professionali che hanno segnato la carriera della cantante, ha una durata di 45 minuti circa.