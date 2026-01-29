Hai visto Bridgerton 4: le location da sogno che puoi visitare dal vivo

Bridgerton 4 approda su Netflix con Benedict protagonista e una serie di location mozzafiato: i luoghi reali che si possono visitare.

La quarta stagione di Bridgerton è arrivata su Netflix il 29 gennaio con un nuovo protagonista: Benedict Bridgerton, lo scapolo d’oro della famiglia, questa volta travolto dall’incontro con una misteriosa “Dama d’Argento“. Ancora una volta, la serie si distingue per le sue location sontuose. Molti di questi luoghi non sono solo finzione televisiva: esistono davvero e sono visitabili.

Bridgerton 4: le location reali della serie che si possono visitare

Londra è protagonista in molte scene della serie, con location storiche che contribuiscono a creare l’atmosfera aristocratica del tempo. Dai Giardini Botanici Reali di Kew Palace al Belton House fino al King’s Observatory, molte delle riprese di Bridgerton 4 sono ambientate in veri gioielli architettonici.

Hatchard’s, la libreria più antica della città, è una tappa obbligata per i fan di Eloise e Penelope. A Piccadilly si trova la chiesa di St James, dove si svolge la scena del matrimonio tra Anthony Bridgerton ed Edwina Sharma.

Greenwich ospita la Queen’s House, dove si tiene il ballo per il principe Federico di Prussia, mentre le facciate dell’Old Royal Naval College e della Ranger’s House sono state usate per molte riprese esterne.

Il celebre Hampton Court Palace, ex residenza di Enrico VIII, nella serie è la casa della regina Carlotta e si trova a Richmond, lungo il Tamigi. Anche i parchi Syon Park, Wrotham Park e Windsor Great Park fanno parte della quarta stagione, con i loro giardini curatissimi.

Gli altri luoghi iconici della serie

Bath, definita una “perfetta imitazione della Londra Regency“, continua a comparire nella serie Bridgerton nonostante la produzione l’abbia parzialmente abbandonata per l’enorme affluenza di fan. Qui, l’Holbourne Museum è la dimora di Lady Danbury, con oltre 2.000 metri quadrati di giardini. Mentre il Royal Crescent Hotel & Spa è stato usato per la facciata della casa dei Featherington.

A York si trova il Castello Howard, che nella serie è la Clyvedon Estate, dove Simon Basset e Daphne trascorrono la luna di miele. L’Oxfordshire ospita il Kingston Bagpuize House & Gardens e il Blenheim Palace, residenza della regina Carlotta e di re Giorgio III.

Infine, nel Wiltshire, la Wilton House è stata utilizzata per gli interni della dimora della regina Carlotta.