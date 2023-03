Qual è il significato di Boss di Tony Effe? La canzone è una cover di In da club, brano iconico e famosissimo di 50 Cent.

Tony Effe sta facendo impazzire il popolo dei social con la nuova canzone Boss. Si tratta di una cover di In da club, brano iconico del collega americano 50 Cent. Il rapper ha reinterpretato il pezzo in modo egregio, puntando tutto su un ritornello che non è una semplice traduzione: ecco il significato e il testo.

Boss di Tony Effe: il significato della canzone

Si intitola Boss ed è la nuova canzone con cui Tony Effe torna sulle scene musicali nostrane. Il rapper ha voluto campionare il brano In da club di 50 Cent, uno dei pezzi più apprezzati della scena urban americana. L’artista, tramite il suo profilo TikTok, ha spoilerato un banger che è stato riutilizzato dagli utenti più di 7 mila volte. La scelta di fare una cover di una delle canzoni che maggiormente ha rappresentato i primi dieci anni del 2000 poteva essere un rischio, ma così non è stato. Tony Effe, infatti, ha rielaborato il brano, fornendo un ritornello che non è una banale traduzione.

“Nove colpi non ti bastano, sparami ancora

Nuove tr*ie non mi calmano, chiamano ancora

Faccio volare dieci chili con il jet fino a Roma“.

Boss, così come l’originale In da club, è un brano che presenta una narrazione ego-riferita. I temi, ovviamente, sono quelli classici del rap.

“Volevo fare il boss ma quale rapper?

Gli orologi d’oro con i soldi della trap

Volevo fare il narcos ma quale gang“.

Con Boss Tony Effe sta riscuotendo un grande successo e i fan non vedono l’ora di vederlo in concerto. Le aspettative per il live di questo pezzo, neanche a dirlo, sono altissime.

Ecco il video di Boss di Tony Effe:

Boss di Tony Effe: il testo della canzone

Diego

Sosa

Go, go, go, go, go, go, go Tony, prendi i soldi…

Continua per il testo integrale

