Frasi per ricordare un defunto caro: le citazioni più belle ed emozionanti per ricordare una persona speciale.

Ci sono poche esperienze in grado di segnare le nostre vite come un lutto, specialmente quando riguarda una persona a noi molto cara. Al di là di quanto possa avere sofferto, il momento del distacco lascia sempre una sensazione di vuoto enorme nel nostro cuore. Possiamo cercare di prepararci in tanti modi, ma non saremo mai davvero pronti a lasciare andare le persone che amiamo. Ce lo hanno insegnato anche tanti scrittori e pensatori che, nel corso della storia, ci hanno lasciato in eredità emozionanti frasi per ricordare un defunto caro. Citazioni e aforismi per poter dedicare un pensiero speciale a chi ha impreziosito le nostre vite.

Le più belle dediche per defunti

L’addio a un defunto caro è uno dei momenti più difficili della vita. La perdita di una persona amata può causare dolore, tristezza e senso di vuoto. Non c’è un modo giusto o sbagliato per affrontare il lutto, ma ci sono alcune cose che possono aiutare a superarlo. In primo luogo, è importante trovare il modo giusto per celebrare la vita del defunto. Questo può essere fatto attraverso una cerimonia funebre o un memoriale, dove amici e parenti possano condividere ricordi e momenti speciali della loro vita insieme.

Lutto

In questa occasione, o anche semplicemente sui social o in ogni altra occasione di celebrazione, è possibile celebrare la memoria della persona cara che ci ha lasciato anche attraverso una frase, una citazione, un pensiero per cercare di sottolineare quanto sia stato importante nella nostra vita.

Se stai cercando l’aforisma giusto, ecco le più belle frasi di addio per defunti:

– La morte non è l’opposto della vita, ma una parte di essa. (Haruki Murakami)

– La vita di ogni uomo finisce nello stesso modo. Sono i particolari del modo in cui è vissuto e in cui è morto che differenziano un uomo da un altro. (Ernest Hemingway)

– Morire è tornare a casa; eppure la gente ha paura di quello che può capitare, e allora non vogliono morire. Se nella morte non si vede alcun mistero, allora non si ha paura di morire. (Madre Teresa di Calcutta)

– Per la mente organizzata, la morte non è che la prossima grande avventura. (JK Rowling)

– Ed è morendo che nasciamo alla vita eterna. (San Francesco d’Assisi)

– Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai sempre nel mio cuore. (Mahatma Ghandi)

– Non è la durata della vita, ma la profondità della vita. (Ralph Waldo Emerson)

– Principalmente è la perdita che ci insegna il valore delle cose. (Arthur Shopenhauer)

– Perché la vita e la morte sono una cosa sola, così come il fiume e il mare sono una cosa sola. (Kahlil Gibran)

– La nostra vita conserva tutto il significato che ha avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. (S. Agostino)

– Vivere nei cuori che ci lasciamo alle spalle non è morire. (Thomas Campbell)

Le migliori frasi per ricordare una persona speciale

Ricordare una persona speciale che ci ha lasciato può essere un momento commovente e intenso nelle nostre vite. Spesso, in queste circostanze, può essere difficile trovare le parole giuste per esprimere il nostro affetto e la nostra gratitudine per la persona amata.

Per questo motivo in questo articolo ne abbiamo selezionate alcune tra le più emozionanti in assoluto. Ecco alcune delle migliori frasi per ricordare una persona speciale:

– Le persone care non muoiono mai. Perché l’amore è l’immortalità. (Emily Dickinson)

– La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità.

– La morte non è la fine di tutto. La morte non è altro che trasformazione. (Frase buddista)

– Il tuo esempio sarà fonte di ispirazione per chi ti ha amato.

– Possa ogni lacrima e ogni ricordo affettuoso essere una nota d’amore che sorge per incontrarti. (Jennifer Williamson)

– La sua essenza e il tuo ricordo sopravviveranno nella memoria di quanti ti hanno conosciuto e amato.

– La morte è una sfida. Ci dice di non perdere tempo… Ci dice di dirci subito che ci amiamo. (Leo Buscaglia)

– Il nostro amore vincerà la morte. Il tuo ricordo darà, a chi ti ha voluto bene, la forza di andare avanti e vivere serenamente.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG