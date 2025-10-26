L’Ecobonus auto elettrica è durato meno di un giorno, non senza disagi tecnici. Cosa può succedere nelle prossime settimane.



L’incentivo per l’acquisto di auto elettriche a emissioni zero è durato meno di un giorno. I circa 595 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sono stati prenotati nel giro di poche ore dal via al click day. Un successo atteso, ma di proporzioni inattese, che conferma l’interesse crescente verso la mobilità sostenibile. Ora tutti i fondi risultano assegnati, anche se potranno riattivarsi automaticamente in caso di rinunce o domande non completate.

Click day per Ecobonus auto elettrica durato pochissimo



Secondo i dati ufficiali di Sogei, sono stati generati 55.680 voucher destinati a persone fisiche e microimprese. L’obiettivo del Pnrr di favorire la sostituzione delle auto più inquinanti con modelli green è stato centrato in tempi record. Il contributo era legato alla rottamazione di un veicolo fino a Euro 5 ed era riservato a due categorie principali: persone fisiche residenti in aree urbane funzionali, per l’acquisto di un’auto elettrica con prezzo di listino fino a 35.000 euro, e microimprese, per l’acquisto di massimo due veicoli commerciali leggeri elettrici. Nel primo caso, il bonus arrivava a 11.000 euro per chi possiede un Isee fino a 30.000 euro e a 9.000 euro per chi si trova tra 30.000 e 40.000 euro.





Anche se il plafond risulta già pieno, la piattaforma resta operativa. Eventuali voucher non utilizzati o pratiche decadute per mancata rottamazione potranno liberare nuove risorse, che verranno rese disponibili in tempo reale. È possibile, quindi, che si creino piccole finestre di riapertura dei fondi. Chi non è riuscito a prenotare il bonus potrà monitorare periodicamente il portale o rivolgersi al proprio concessionario di fiducia per conoscere eventuali disponibilità residue. Per chi ha invece ottenuto il contributo, resta fondamentale rispettare le scadenze: la rottamazione del vecchio veicolo deve avvenire entro 30 giorni e il concessionario è tenuto a caricare online i documenti di demolizione.

Se hai ottenuto l’incentivo, devi fare un altro passaggio



Sul sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente, tramite il servizio “Cerca Concessionario” del portale bonusveicolielettrici.mase.gov, è possibile trovare i rivenditori accreditati. Inserendo provincia, nome o CAP, si può accedere alla mappa interattiva dei concessionari e consultare la lista aggiornata delle offerte attive. Chi è riuscito a ottenere il voucher dovrà ora muoversi rapidamente per non rischiare di perdere l’incentivo, mentre per gli altri resta la speranza di nuove risorse o futuri rifinanziamenti del programma.