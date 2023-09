Bonus asilo nido: in cosa consiste, come funziona, quali sono i requisiti per poter fare richiesta dell’agevolazione rivolta alle famiglie.

Arrivano buone notizie per i genitori italiani al rientro dalle vacanze estive. Il governo ha confermato il bonus asilo nido 2023, un sostegno economico rivolto alle famiglie e introdotto per la prima volta nel 2016, il cui valore inizialmente era pari a un massimo di 1000 euro, salito a 3mila euro nel 2019.

Un contributo molto apprezzato che alleggerisce le famiglie dal pagamento della retta degli asili nido sia pubblici che privati e che è valido anche per coprire le forme di assistenza domiciliare per bambini con meno di tre anni rivolti da patologie croniche gravi. Ma quali sono i requisiti per potervi accedere e come fare per richiederlo?

Cos’è il bonus asilo nido 2023

Il nuovo bonus confermato dal governo a guida Meloni continua ad avere un valore massimo di 3mila euro a bambino. Tali somme vengono concesse in base all’Isee minorenni, con differenze in base alla fascia di reddito tra le varie famiglie.

In particolare, dal 2020, il bonus viene riconosciuto seguendo queste fasce:

– 3mila euro (importo mensile da 272,72 euro per undici mensilità) alle famiglie con un Isee minorenni fino a 25mila euro;

– 2500 euro (importo mensile da 227,27 euro per undici mensilità) alle famiglie con un Isee minorenni superiore a 25mila euro ma fino ai 40mila euro;

– 1500 euro (importo mensile da 136,37 euro per undici mensilità) alle famiglie con un Isee minorenni superiore a 40mila euro.

Bonus asilo nido 2023: come fare domanda

A fare domanda per poter ottenere il contributo dovrà essere il genitore o un soggetto affidatario del bambino. All’interno della domanda dovranno essere indicate le mensilità per le quali si vuole richiedere il bonus. Mensilità che devono essere comprese nell’anno solare 2023 e non possono essere più di undici.

L’erogazione dell’agevolazione avviene previa presentazione della necessaria documentazione, in particolare dei moduli che attestino il pagamento delle rette degli asili nido. Tutte le ricevute dovranno necessariamente essere allegate alla domanda entro e non oltre il 31 luglio 2024.

Per i contributi destinati a minori impossibilitati, per gravi motivi di salute, a frequentare l’asilo nido, sarà necessario accompagnare la richiesta del bonus anche dall’attestazione del pediatra, che dovrà confermare la condizione di salute del bambino. Tutte le domande dovranno comunque essere presentate esclusivamente online, attraverso i servizi messi a disposizione dal governo o i patronati.

I requisiti necessari per richiedere il bonus

Tra i requisiti necessari per poter avanzare richiesta di bonus asilo nido 2023, i genitori devono dimostrare di:

– avere la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea, oppure di avere un permesso di soggiorno valido in Ue;

– avere la residenza in Italia;

– essere il genitore che paga la retta del bambino;

– convivere con il minore in questione.

Tali requisiti devono essere posseduti alla presentazione della domanda e dovranno rimanere validi per tutta la durata della prestazione richiesta.

In caso di genitori minorenni o incapaci di agire per motivi di salute, la domanda potrà essere effettuata da un legale rappresentante con i dati del genitore, che comunque dovrà soddisfare i requisiti che abbiamo appena illustrato nonostante la minore età.