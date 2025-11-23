Le bombe doccia al Vicks trasformano la doccia in una mini sauna balsamica che libera il naso e dona sollievo immediato dal raffreddore. Ecco come prepararle in casa.

Quando arriva il raffreddore, la doccia calda diventa una piccola oasi di sollievo. Ma se ti dicessimo che può diventare ancora più efficace? Le bombe doccia al Vicks sono un rimedio fai-da-te semplicissimo da preparare e perfetto per liberare il naso, sciogliere il muco e alleviare la congestione. Una sorta di “bomba da bagno”, ma pensata per essere usata sotto la doccia: a contatto con l’acqua calda sprigiona vapori balsamici intensi, proprio come un’inalazione naturale.

Di seguito trovi tutto ciò che ti serve: benefici, ricetta e consigli.

Perché funzionano?

Il segreto delle bombe doccia al Vicks è la combinazione tra:

mentolo

canfora

eucalipto

Quando respiri questi vapori sotto la doccia calda, l’effetto decongestionante è immediato: vie respiratorie più libere, sensazione di freschezza e un po’ di sollievo anche per mal di testa e tensioni da raffreddamento.

doccino soffione doccia acqua calda

Ingredienti per 4–6 bombe doccia

1 tazza di bicarbonato

½ tazza di maizena (o amido di mais)

2 cucchiai di acqua

2 cucchiai di Vicks VapoRub

(facoltativo) 5–10 gocce di olio essenziale di eucalipto o menta

Stampini in silicone tipo mini-muffin o per cioccolatini

Come prepararle

Sciogli il Vicks

Scalda molto leggermente l’unguento (a bagnomaria, mai nel microonde!) per renderlo più fluido. Mescola gli ingredienti secchi

In una ciotola unisci bicarbonato e maizena. Aggiungi il Vicks agli ingredienti secchi

Versa l’unguento e lavora con una spatola finché non ottieni una consistenza sabbiosa e omogenea. Unisci l’acqua piano piano

Aggiungila a cucchiaini, giusto il necessario per ottenere un composto modellabile. Profuma extra (opzionale)

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale balsamico. Riempi gli stampini

Premi bene il composto per compattarlo. Lascia asciugare

Riposa 12 ore (o tutta la notte) finché le bombe non diventano solide.

Come si usano

Evita di metterle nella vasca: sono pensate solo per la doccia.

Metti una bomba sul pavimento, lontano dal getto diretto ma abbastanza vicina da bagnarsi un po’. Con il calore e il vapore sprigionerà lentamente l’aroma balsamico tipico del Vicks, trasformando la doccia in una mini sauna respiratoria.

Perfette:

al mattino per liberare il naso chiuso,

la sera per rilassarti prima di dormire.

Avvertenze importanti

Non adatte a bambini molto piccoli (il Vicks non è indicato per inalazioni in età precoce).

Evita il contatto con occhi, bocca o pelle irritata.

Non usarle se sei asmatica/o o se soffri di sensibilità a mentolo/eucalipto.

Non mettere mai il Vicks direttamente nell’acqua dell’umidificatore.

Perché piacciono così tanto?

Perché sono economiche, si preparano in 10 minuti, profumano la doccia e soprattutto diventano un rimedio naturale molto efficace per affrontare:

congestione nasale,

raffreddore,

sinusite,

tosse leggera,

senso di pesantezza al petto.

Una coccola balsamica che ti fa respirare meglio… e senza dover comprare prodotti specifici ogni volta.