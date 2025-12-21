Bollette più leggere grazie alla friggitrice ad aria: i consigli per usarla al meglio

Con la friggitrice ad aria si riducono i consumi di energia e gas, tagliando le spese in bolletta senza rinunciare al gusto.

La friggitrice ad aria è nata come alternativa più salutare alla frittura tradizionale e, nel corso del tempo, molti hanno optato per questo elettrodomestico che, nei fatti, riesce a contenere i consumi energetici, riducendo, al contempo, gli sprechi, a patto che la si utilizzi nel modo corretto. Scopriamo, dunque, come usarla al meglio.

Friggitrice ad aria, cotture veloci e consumi ammortizzati

Molti la considerano una semplice versione compatta del forno, ma – va detto – che l’efficienza di questo elettrodomestico si basa su principi completamente diversi.

L’aria calda circola velocemente, cuocendo gli alimenti in tempi brevi e con un consumo minimo di energia. Se impiegata con criterio, può diventare un valido strumento per alleggerire le bollette, soprattutto nei mesi invernali, quando i costi energetici tendono a crescere.

mano apre friggitrice ad aria

A differenza del forno tradizionale, che richiede tempo per riscaldarsi e mantenere la temperatura stabile, la friggitrice ad aria entra subito in funzione. È ideale per porzioni piccole e medie e per preparazioni veloci tra le quali possiamo annoverare patate, verdure, filetti di pesce e dolci monoporzione. Cuoce in modo uniforme, limita la dispersione del calore e consuma meno energia rispetto ad un forno elettrico e a un fornello a gas.

Un ulteriore vantaggio economico riguarda la riduzione dell’uso di olio. Negli ultimi anni, il prezzo dell’olio extravergine è aumentato in modo esponenziale e poter cucinare senza impiegarne grandi quantità, la friggitrice ad aria rappresenta un giusto compromesso per mangiare in modo sano senza rinunciare al gusto, in ottica anche di risparmio.

Il risparmio si misura nei dettagli

Per ottenere un risparmio fattivo, è fondamentale adottare alcuni accorgimenti. L’efficienza della friggitrice si manifesta solo se si evitano porzioni troppo abbondanti e cotture prolungate, che ne riducono i vantaggi sul piano economico.

Per questo motivo, dunque, gli esperti consigliano di disporre gli alimenti in un unico strato, senza sovrapposizioni, per favorire la circolazione dell’aria calda e accorciare i tempi di preparazione.

Un’altra pratica utile è quella di evitare il preriscaldamento, spesso superfluo nei modelli più moderni, nonché spegnere l’apparecchio qualche minuto prima della fine, sfruttando il calore residuo. Anche riscaldare colazioni e piatti pronti risulta più conveniente.