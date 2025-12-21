Le 5 lire con il delfino, moneta degli anni ’50 oggi può valere molto più del previsto grazie alla crescente domanda dei collezionisti.

Le 5 lire con il delfino continuano ad esercitare un fascino particolare sui collezionisti italiani, diventando protagoniste di un interesse, sempre più elevato, sul mercato numismatico. A distanza di decenni dalla loro prima comparsa, queste minute monete in acciaio restano simbolo di un’Italia in ricostruzione, capace di esprimere attraverso un semplice disegno il clima di fiducia che attraversava il Paese nella seconda metà degli anni Cinquanta. Oggi possono valere tanto.

Un simbolo dell’Italia che rinasce

Quando nel 1956 iniziarono a circolare, le 5 lire con il delfino sbandieravano un messaggio di leggerezza e speranza.

L’artista Giuseppe Romagnoli scelse un delfino dinamico, quasi guizzante, come emblema di un’Italia protesa verso il futuro. La moneta, realizzata in acmonital, aveva un design semplice ma moderno. Per questo, nel corso del tempo, è diventata un oggetto ricercato.

Monete da collezione

La coniazione non fu particolarmente abbondante e ciò determinò, anno dopo anno, un progressivo aumento dell’interesse dei collezionisti. Gli esemplari che hanno attraversato indenni il tempo, mantenendo dettagli nitidi e superfici poco usurate, sono oggi considerati vere rarità.

Quanto possono valere oggi le 5 lire con il delfino

Il valore di questa moneta varia sensibilmente in base allo stato di conservazione e all’anno di conio. Gli appassionati sanno che esistono emissioni più difficili da reperire e che una differenza minima nella qualità può far oscillare il prezzo da poche decine a diverse centinaia di euro.

Gli esemplari in condizioni eccellenti sono quelli che ottengono le valutazioni più elevate, poiché evidenziano, con maggiore precisione, i dettagli del delfino e dell’iscrizione.

Determinare una stima attendibile richiede un occhio esperto. I cataloghi aggiornati offrono indicazioni generali, ma la valutazione reale si forma spesso nelle aste specializzate, dove domanda e offerta creano dinamiche difficili da prevedere.

Per chi possiede alcune 5 lire con il delfino, il consiglio è di farle analizzare da un professionista e seguire l’evoluzione del prezzo sul mercato numismatico. Non tutte le monete hanno lo stesso valore.