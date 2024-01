Qual è il significato di Bohemian Rhapsody dei Queen? La canzone è ancora oggi una delle più amate della band di Freddie Mercury.

A distanza di quasi cinquant’anni dal lancio, Bohemian Rhapsody dei Queen continua ad essere una delle canzoni più amate in tutto il mondo. Oltre alla musicalità, ad attrarre gli ascoltatori è anche il testo, il cui significato resta ancora oggi indecifrato.

Bohemian Rhapsody dei Queen: il significato della canzone

Uscita nel 1975, Bohemian Rhapsody dei Queen è contenuta nell’album A Night at the Opera. Considerata una delle canzoni più famose e amate della band capitanata dall’indimenticabile Freddie Mercury, è ancora oggi un punto di riferimento per gli amanti del rock. Come ha raccontato il cantante, il brano nasce dalla fusione di tre pezzi, con la volontà di crearne uno di stile lirico-operistico. Il significato, a distanza di quasi cinquant’anni dal lancio, è ancora criptico.

“I’m just a poor boy, I need no sympathy

Because I’m easy come, easy go, little high, little low

Anyway the wind blows, doesn’t really matter to me.

(Sono solo un povero ragazzo, non ho bisogno di compassione

Perché mi è facile andare e venire, un po’ alto, un po’ basso

Da qualsiasi parte il vento spiri, a me veramente non importa)“.

Secondo alcune teorie, Bohemian Rhapsody presenta un testo volutamente incomprensibile. La BBC sostiene che potrebbe parlare della sessualità di Freddie e delle difficoltà avute nel corso della relazione con l’ex fidanzata Mary Austin.

“Mama, just killed a man, put a gun against his head

Pulled my trigger, now he’s dead

(Mamma, ho appena ucciso un uomo, puntai un’arma alla sua testa

Ho tirato il grilletto, ora è morto)“.

Altre tesi sostengono che la canzone parli di un uomo che ha ucciso una persona ed è assalito dai sensi di colpa.

“But I’m just a poor boy and nobody loves me

He’s just a poor boy from a poor family

Spare him his life from this monstrosity.

(Ma io sono solo un povero ragazzo e nessuno mi ama

È solo un povero ragazzo di famiglia povera

Salvate la sua vita da questa mostruosità)“.

Secondo un’altra teoria, il brano è legato all’abbandono forzato vissuto da Freddie a soli 18 anni, quando ha lasciato la sua terra – l’isola di Zanzibar – per trasferirsi in Gran Bretagna.

“Nothing really matters, anyone can see

Nothing really matters, nothing really matters to me

Any way the wind blows…

(Niente importa davvero, tutti lo possono vedere

Niente importa davvero, niente mi importa davvero

In qualsiasi modo spiri il vento…)“.

In ogni modo, quando a Freddie Mercury venne chiesto di parlare del senso di Bohemian Rhapsody dei Queen rispose: “Penso che la gente la dovrebbe semplicemente ascoltare, pensarci e poi deciderne il significato“.

Ecco il video di Bohemian Rhapsody dei Queen:

Bohemian Rhapsody dei Queen: il testo della canzone

Is this the real life, is this just fantasy?

Caught in a landslide, no escape from reality

Open your eyes , look up to the skies and see…

