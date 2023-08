Bob Barker, si è spento all’età di 99 anni nella sua casa di Los Angeles. Il conduttore guidò il noto programma “The Price is Righ” dal 1972 al 2007. Nato nel 1923 nello stato di Washington, il conduttore aveva inoltre servito nelle forze armate degli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale.

Il suo ingresso nel mondo televisivo avviene nel 1956 con il programma “Truth or Dare”, che ha condotto per due decenni fino alla conduzione di “The Price is Right”. Nel corso della sua carriera televisiva e radiofonica durata sessant’anni ha vinto 19 premi Emmy.

E’ stato sposato per quasi quarant’anni con la compagna che aveva incontrato durante gli anni del liceo, Dorothy Jo Gideon. Questa unione è durata dal 1945 al 1981, quando la moglie è scomparsa a causa di una prolungata malattia.

If you only think of Bob Barker as a world famous game show host, you are missing his greatest contribution. He was a leading advocate for animal rights. His love of our furry friends inspired compassionate movements all over the world, and we humans were better for it. #RIP pic.twitter.com/12y0bEr5f3