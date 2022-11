Il 25 novembre 2022 è il Black Friday, giornata di sconti folli: ecco i migliori consigli da tenere a mente per uno shopping sicuro.

Il Black Friday è un giorno di shopping negli Stati Uniti in cui molti negozi offrono sconti significativi. Letteralmente “venerdì nero”, è una tradizione commerciale che si celebra il penultimo venerdì di novembre. Ha avuto origine negli anni ’50 come evento di marketing per promuovere gli acquisti natalizi, ma negli ultimi anni è diventato un appuntamento fisso per lo shopping di tutto l’anno. Ecco i consigli migliori per arrivare preparati.

Black Friday 2022: i migliori consigli

Il Black Friday è un giorno in cui i rivenditori offrono sconti su molti articoli, sia nei negozi fisici che online. È un’occasione per regalarsi sfizi, ma anche per anticipare lo shopping natalizio, risparmiando tempo prezioso e soprattutto una buona somma di denaro. Coinvolge sia i negozi fisici che quelli online, ma sono questi ultimi che hanno preso il sopravvento e sono i protagonisti indiscussi della Black Week.

black friday

Fare una lista in anticipo

Il modo migliore per avvicinarsi allo shopping online è avere in mente una serie di criteri specifici prima di iniziare la ricerca. Ciò contribuirà a evitare di essere sopraffatti dal numero di scelte e dalla tentazione di acquistare impulsivamente. Inizia quindi pensando a ciò di cui hai bisogno e desideri e fai un elenco di elementi che rientrano in quelle categorie. Questo ti darà una buona base per la tua ricerca. Una volta che hai quell’elenco, puoi quindi concederti una certa flessibilità per aggiungere elementi che non sono essenziali ma che potresti desiderare o di cui hai bisogno. Avere un piano specifico ti aiuterà a evitare di spendere troppo e ti assicurerà di ottenere il massimo dalla tua esperienza di acquisto online.

Controllare diverse offerte

Quando si tratta di prodotti tecnologici, è importante fare le giuste ricerche prima di acquistare da quella che si pensa essere l’offerta migliore. È importante controllare sempre diversi siti per vedere se i prezzi sono comparabili e se c’è una differenza significativa. A volte, i prodotti sono offerti con uno sconto, ma potrebbero non essere la migliore offerta disponibile. Assicurati quindi sempre di confrontare i prezzi prima di acquistare.

Controllare sempre le opzioni di reso

Quando acquisti abbigliamento o calzature, è importante essere a conoscenza delle guide alle taglie utilizzate da diversi siti web. Se non sei sicuro, è una buona idea controllare le politiche di reso. È anche utile fare acquisti su siti che ti consentono di visualizzare, provare e restituire gli articoli se non ti stanno bene. Questo ti dà la possibilità di acquistare più taglie per ogni capo e tenere quella che ti calza perfettamente.

I metodi di pagamento

È anche importante essere a conoscenza dei metodi di pagamento che un negozio accetta prima di effettuare un acquisto, per non trovarsi impreparati al momento del check out e magari farsi sfuggire un’offerta che si aspettava da tempo. Online è possibile pagare tramite carta di credito, prepagata o in alcuni casi anche tramite Paypal.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG