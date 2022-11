Cosa mangia re Carlo III? Svelata la dieta del sovrano del Regno Unito: dall’immancabile uovo alla passione per i frutti di mare.

Pranzi maestosi, cene luculliane, pasti arricchiti con ogni prelibatezza. Tutti li immaginiamo così i momenti dei reali di tutto il mondo a tavola, spesso dimenticandoci una cosa ovvia: anche i re sono esseri umani. E come tali non è detto che debbano strafogarsi ogni giorno. Anzi, c’è chi al contrario fa della parsimonia la propria linea guida in fatto di dieta, come Re Carlo III d’Inghilterra. L’alimentazione del sovrano britannico è stata rivelata da The Independent, che ne ha descritto in più occasioni le abitudini alimentari, partendo dalla consuetudine di saltare il pranzo, consolidata negli anni, a quella passione segreta che lo costringe a spuntini di nascosto.

La dieta di re Carlo III

La colazione è, secondo molti, il pasto più importante della giornata. Per partire con il piede giusto, Carlo non può vare a meno di un buon uovo. Un semplice uovo sodo, ma da preparare secondo rigidissime regole. Deve essere cotto al massimo per tre minuti. Non a caso, qualche anno fa il giornalista Jeremy Paxman assicurò che ogni mattina i cuochi preparano sette uova differenti per essere certi che il reale possa trovarne almeno uno della giusta consistenza. Leggenda? Possibile, ma resta una storia verosimile.

Gusci d’uovo

Ma non di sole uova può vivere il sovrano, tra l’altro abituato, durante le giornate in campagna, a fare a meno della colazione per regalarsi un brunch a base di pasticcio, o meglio di Cheesy Baked Eggs, fatto co nuova cotte al forno con formaggi tipici, spinaci, pomodorini e basilico, accompagnando il tutto con tè e succo di frutta.

Colazione sì, brunch anche, ma non parlategli di pranzo. Secondo fonti reali, il sovrano infatti considera il pasto di metà giornata come una sorta di lusso che “interferisce coi suoi impegni“. E pensare che molti vivono la propria mattinata solo in attesa di una pausa per sedersi a tavola.

La cena e le passioni segrete

Ovviamente, però, King Charles non disdegna affatto la cena. Un pasto serale in cui tornano spesso le uova, a volte accompagnati con lattuga biologica proveniente dalla Ducky Home Farm, la fattoria della residenza di Highgrove House. Uova e lattuga però non bastano a soddisfarlo, e così spesso e volentieri completa il pasto con formaggi serviti con cracker riscaldati in padella fino a raggiungere la temperatura ideale.

lattosio formaggi latte

A rendere nobile, in tutti i sensi, la sua dieta, c’è poi il suo essere stato “green” quando ancora non era una moda. Da anni infatti il sovrano si è imposto di mangiare carne o pesce non tutti i giorni. Cerca anzi di farne a meno per un minimo di due giorni a settimana, e per venire incontro agli animalisti ha bandito dalle dimore reali il foie gras. Lodevole.

Se questo è un divieto che si è imposto, ci sono però altri alimenti che non può o non potrebbe mangiare, per altre ragioni. Ad esempio, i frutti di mare, che in passato gli sono costati un’intossicazione intestinale di gravi proporzioni. Per questo motivo ai reali britannici viene fatto divieto di mangiare queste prelibatezze, specialmente quando l’agenda è fitta di impegni. Una regola che però più volte è stata disattesa da re Carlo, che a quanto pare è ghiotto di gamberetti, aragoste, ostriche e altre amenità, e che spesso si concede degli spuntini tenuti rigorosamente nascosti agli altri membri della famiglia.

