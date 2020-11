I migliori elettrodomestici per la casa in offerta su Amazon per il Black Friday 2020: ecco le offerte imperdibili su robot, scope elettriche e tanto altro.

La settimana del Black Friday può essere la più adatta per regalarsi un elettrodomestico per la casa. Hai sempre desiderato una scopa elettrica o un robot aspirapolvere? Non aspettare. Su Amazon questo è il momento giusto per poter acquistare i migliori elettrodomestici al prezzo più basso. Il tutto senza alcun rischio: tutti gli acquisti effettuati durante il Black Friday possono infatti essere restituiti entro il 31 gennaio 2021! Scopriamo insieme alcuni dei migliori prodotti in offerta sul celebre e-commerce.

Black Friday 2020: i migliori aspirapolvere in offerta

Tra le invenzioni più importanti degli ultimi anni per quanto riguarda la tecnologia per la casa, i robot aspirapolvere sono forse le più economiche, ma anche le più comode! Avere un aiuto domestico che ti aiuta nella pulizia della casa permette infatti non solo di risparmiare tempo, ma di ottenere anche risultati migliori rispetto alle scope tradizionali o ai comuni aspirapolvere, e tutto senza alcuna fatica. Per la Black Friday Week segnaliamo su Amazon due modelli che proprio non puoi perdere.

Partiamo da iRobot Roomba 692, il più acquistato, il più votato, il più apprezzato dagli utenti dell’e-commerce. Veloce e affidabile, con connessione Wi-Fi, garantisce alte prestazioni con grande semplicità.

Ultimo ma non ultimo il robot Ecovacs Deebot U2 Pro nella nuova versione D605, un elettrodomestico che garantisce il massimo risultato anche per chi possiede animali.

Le offerte di Amazon sulle scope elettriche

Se ami invece tenere in ordine la casa con le tue mani, può esserti d’aiuto una ‘più tradizionale’ scopa elettrica. Tra l’infinità di proposte di Amazon, meritano una maggiore attenzione questi tre modelli.

Partiamo dalla Hoover FD22RP011, una scopa elettrica senza filo di grandissima affidabilità, con un’autonomia di 25 minuti, mini turbo spazzola agli oni d’argento molti altri accessori. Per il Black Friday viene proposta con il 33% di sconto.

Per chi ha animali, consigliamo invece la Hosome senza fili 12000pa, un aspirapolvere potente, regolabile e dotata di tutte le opzioni più utili per un pulito profondo e duraturo.

Se hai un budget minore, invece, un ottimo compromesso è la scopa elettrica Ariete 2761 Handy Force, un aspirapolvere 2 in 1: è anche un efficace aspira briciole portatile.

Migliori elettrodomestici su Amazon

Tra gli altri elettrodomestici in offerta su Amazon durante la Black Friday Week (in cui sono presenti tantissime offerte anche in altre categorie di prodotti) segnaliamo il ferro da stiro con generatore di vapore Polti Vaporella Simply VS10.10, con serbatorio estraibile XL, riscaldamento rapido, funzione eco per risparmiare sui consumi e tanto altro. L’offerta è davvero imperdibile, con uno sconto del 46%.

Chiudiamo con il deumidificatore De Longhi Tasciugo AriaDry, un purificatore d’aria dalle molteplici funzioni, tra cui quello di asciugabiancheria: è in grado di ridurre i tempi di asciugatura degli indumenti del 50%.

Per tutte le altre offerte di Amazon, puoi visitare il sito ufficiale e perderti tra le migliaia di proposte dell’e-commerce, dai giochi da tavolo ai libri.

