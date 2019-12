Bistrot Fourghetti, quanto costa mangiare da Barbieri

Pluristellato, il locale bolognese Bistrot Fourghetti offre trasferte tra i sapori da Los Angeles a Tel Aviv a 28 e a 65 euro a persona.

Terzo giudice nel reality culinario “Masterchef”, chef Bruno Barbieri è titolare del Bistrot Fourghetti di Bologna, che ha una seconda sede a Milano. Il Fourghetti, nome che significa “quattro spaghetti”, si presenta come un posto familiare e accogliente all’insegna di pietanze genuine. Come sono, invece, i prezzi?

Al Bistrot Fourghetti si viaggia

Gli avventori del ristorante di Bruno Barbieri possono vivere una sorta di viaggio attraverso il cibo. Al centro, una cucina ricca di contaminazioni regionali e straniere, con ammiccamenti al mondo arabo e all’area geografica del Basso Mediterraneo. Da Los Angeles, a Tel Aviv, a Beirut.

Per chi volesse farci un salto in vista delle feste, tenga presente che il costo della cena del Veglione di Capodanno sarà all’insegna di scelte decisamente ricercate. Prezzo per l’occasione? 120 euro a persona. Come nel resto dell’anno la formula di chef Barbieri è la stessa: buon cibo, buon vino, chiacchiere e risate, amici da incontrare. Magari anche nell’eventualità che non si abbia troppo tempo da spendere a tavola.

Un’occhiata al menù

Ma quanto costa mangiare al Bistrot Fourghetti? C’è il menù alla carta e il Fourghetti Lunch per il solo pranzo. Tre portate e un petit dessert a scelta dello chef al costo di 65 euro. La scansione per pranzo, invece, si aggira sui 28 euro.

Ecco la Zuppa Imperiale del Fourghetti:

E poi qualche voce: giardiniera d’inverno con capesante brasate, glassa piccante di mostarda (16 euro); tegame d’uovo al burro nocciola, vecchio parmigiano e tartufo bianco (25 euro); ramen di mare e montagna (18 euro).

Per la carne, manzo al barbecue, cipolla brasata, stufato di zucchine, melanzane e frutta secca (24 euro); o il pesce polpo in padella agli odori, patata stracciate, burro di bottarga, confit di pomodori alle erbe, cocotte di salsa verde (18 euro).

Oppure di spazio a sé godono le tartare del locale, come questa:

Dalla pasticceria: panna cotta alle mandrole, marron glacé, meringa e salsa fondente (14 euro); latte burle con insalata di frutti di bosco, lime, menta e acero canadese (15 euro).

Fonte foto: https://www.instagram.com/fourghetti/?hl=it