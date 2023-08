Una domanda poco carina per Bianca Balti sulla figlia ha necessitato di un chiarimento piuttosto duro. Le parole della modella.

Un rapporto, fortunatamente, recuperato quello tra la nota modella Bianca Balti e sua figlia Matilde che, in passato, aveva scelto di vivere col padre a causa di alcuni problemi di dipendenza della madre. A raccontare la sua storia era stata proprio la bellissima donna che, oggi, si gode, invece, il feeling ritrovato con la ragazza. La 16enne è bellissima, esattamente come la mamma, e in queste ore è stata anche protagonista di alcune considerazioni e domande piuttosto particolari da parte dei fan.

Bianca Balti e le parole sulla figlia Matilde

Bianca Balti

La Balti ha voluto dedicare alcuni momenti ai suoi fan con una box domande su Instagram. Tra queste, come detto, anche una che ha fatto riferimento a sua figlia Matilde.

“Come hai vissuto il fatto che tua figlia abbia fatto/farà ritocchini? La appoggi oppure ne avete discusso?”, questa la domanda di un utente. Dal canto suo Bianca non ha potuto che rispondere e lo ha fatto anche duramente, forse perché il quesito le è sembrato più una provocazione o insinuazione.

“Ragazzi ma Matilde ha 16 anni appena compiuti. Ma che ritocchi? Si trucca, si fa i capelli, si veste valorizzandosi. Ma è solo bella così. Dovete farvene una ragione”.

Insomma, la ragazza è assolutamente naturale e probabilmente diventerà davvero molto bella. Al momento, però, è tutto frutto dei geni di mamma e papà che, come era prevedibile, hanno dato alla giovane tutta questa bellezza.

In alcuni commenti ai post in cui appare, infatti, Matilde è stata “invitata” dagli utenti a seguire le orme della madre come modella. “Ti vogliamo in passerella”, “Sei molto bella, come tua madre”.

Chissà se la ragazza farà il lavoro di mamma Bianca.

Di seguito anche un post Instagram della modella insieme alla “famiglia”: