Benedetta Parodi e Fabio Caressa vivono in una casa super colorata: ecco com’è!

Avete mai visto la casa di Benedetta Parodi e Fabio Caressa? La coppia vive in una bellissima dimora, super colorata.

Insieme dal lontano 1997, Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sono giurati amore eterno nel 1997. I due, insieme ai tre figli che hanno messo al mondo, vivono in una casa bellissima che, oltre per lo stile, colpisce anche per i colori. Vediamo com’è il loro nido.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa: una casa stilosa

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono una delle coppie più amate dello showbiz. Insieme da quasi trent’anni, i due hanno avuto tre figli: Matilde, nata nel 2002, Eleonora, classe 2004, e Diego, venuto alla luce nel 2009. La famiglia vive in una bellissima casa situata nel complesso residenziale di Milano 2.

Tramite il rispettivi profili Instagram, la conduttrice di Bake Off e il giornalista hanno mostrato diversi ambienti della loro dimora. Neanche a dirlo, il nucleo centrale, ossia la stanza dove trascorrono la maggior parte del tempo, è la cucina. Molto ampia e arredata con mobili color legno, ha il pavimento bianco, in gres porcellanato. A spiccare è il rosso alle pareti, tonalità ripetuta anche in altri locali.

In un’altra zona della cucina, dove c’è una comoda penisola in marmo per fare pasti veloci, si passa all’arancione. Un dettaglio particolare? La collezione di tazze di Benedetta.

Nel salotto si cambia ancora colore: giallo. L’arredamento è in legno, mentre i divani sono bianchi. I tappeti persiani, le grandi librerie, i tappeti persiani e il parquet contribuiscono a rendere la stanza molto calda e accogliente.

Benedetta e Fabio: rosso passione anche in camera

Il rosso alle pareti si ripete anche nella camera da letto di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, ma in questa stanza i coniugi hanno preferito aggiungere qualche linea bianca per spezzare un po’ la linearità. Il letto, pur non avendo testata, risulta perfetto.

Colori anche nella camera da letto del figlio Diego, dove a dominare è il verde. I mobili, invece, sono bianchi. A spiccare è la postazione studio, dove c’è una comoda poltrona da gaming. Senza ombra di dubbio, la casa di Benedetta e Fabio è stata curata nei minimi dettagli e, come ammesso anche dalla Parodi, il merito è anche dei fan, che spesso le hanno dato ottimi consigli.