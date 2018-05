Belen Rodriguez racconta, in un’intervista a Chi, i suoi successi professionali e si lascia scappare alcuni dettagli della sua vita privata…

Belen Rodriguez, senza peli sulla lingua, si è raccontata in un’intervista a Chi. La showgirl argentina ha ripercorso i momenti della sua carriera lavorativa che l’hanno portata – in 10 anni – a un grande successo e a risultati che mai avrebbe immaginato.

Non solo, la Rodriguez ha anche parlato di se stessa e delle sue debolezze, facendo poi un piccolo cenno alla sua vita privata. Insomma, una sorta di confessione sulla sua ascesa professionale e sul suo presente, anche se non ha voluto parlare della sua relazione con Andrea Iannone.

La carriera lavorativa della bella argentina, ormai regina del gossip italiano, sembra andare a gonfie vele (lei stessa ha confessato di guadagnare ‘come un bravo calciatore’). Ma si può dire lo stesso della sua vita privata?

Su questo argomento Belen è stata molto riservata, ma si è lasciata sfuggire alcune riflessioni sull’amore. Ecco che cosa ha dichiarato: “Non credo più nel matrimonio perché quando è finito il mio, ho sofferto da impazzire. È come se mi avessero distrutto un sogno”.

Il riferimento, ovviamente, è alla storia con Stefano De Martino che si è conclusa con un divorzio. Nei mesi scorsi la Rodriguez però si era mostrata molto felice con il nuovo compagno, il pilota Andrea Iannone. In questa occasione, invece, non ha parlato di lui. Questo silenzio parrebbe sospetto, anche perché proprio in questi giorni si vociferava su una possibile crisi tra i due per colpa dell’ex Fabrizio Corona…

Belen Rodriguez: “Guadagno come un bravo calciatore”

Belen Rodriguez ha anche parlato molto di se stessa durante l’intervista a Chi. In particolare, ha dichiarato: “Sembro più forte di quello che sono, mi sento fragile, ma sono una donna sincera: dico come la penso e se sbaglio, amen”.

Forse Belen si riferiva all’episodio dei paparazzi: di recente, infatti, ha fatto scalpore il suo scatto d’ira nei confronti di alcuni fotografi che la stavano seguendo fino a casa.

Ma Belen ha mostrato nell’intervista anche il suo lato più forte e determinato. Ecco cosa ha dichiarato, infatti, riguardo al successo raggiunto: “Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare”. Risultati davvero eclatanti anche per una donna del mondo dello spettacolo.

Fonte foto: https://www.instagram.com/belenrodriguezreal/