Negli ultimi giorni si era vociferato di possibili tensioni tra le due conduttrici di “Tu sì que vales”, ma a quanto pare i fatti smentiscono…

Si parlava di un litigio sul palcoscenico di “Tu sì que vales”, l’acclamato programma di Canale 5. Secondo i rumors Belen Rodriguez sarebbe dovuta essere sostituita alla conduzione dalla ex concorrente di Amici, Giulia Stabile.

Invece in un paio di giorni è arrivata la smentita: non solo Belen è tornata alla guida del programma, due giorni dopo il parto, ma oltretutto lei e la ex concorrente di Amici sono apparse più unite che mai. Giulia sembra avere un ruolo di co-conduzione nel talent show di Canale 5 e affianca la modella argentina con naturalezza e complicità. Si dice che la giovane abbia portato un’aria di freschezza e novità nella trasmissione.

Belen: “Sono qui con la mia piccolina e me la porterei a casa”

Oggi Belen e Giulia sono apparse insieme in una Instagram story e sembrano molto affiatate, delle vere best friends. “Facciamo un selfie!” esclama la conduttrice argentina, e allora appare per un attimo nell’inquadratura il viso sorridente di Giulia che sembra molto divertita dalla situazione.

“Sono qui con la mia piccolina e me la porterò a casa, perché sono follemente innamorata di lei”, continua Belen Rodriguez, al che Giulia ribatte ridendo “Dici che ci sto sul comodino?”.

La showgirl argentina e la nuova stella di Amici di Maria De Filippi sembrerebbero quindi in ottimi rapporti, siamo pronte a vederle con la stessa sintonia sugli schermi di “Tu sì que vales”.

Quel che è certo è che queste stories e i loro sorrisi hanno messo a tacere tutte le malelingue. Del resto, qual è la risposta migliore a chi ci vuole male se non una bella risata? E loro lo sanno bene.