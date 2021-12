Come molti influencer, anche Belen Rodriguez ama condividere la sua quotidianità con i suoi follower, ma una foto del pannolino di sua figlia ha fatto infuriare i fan.

Sono mesi che Belen Rodriguez è la protagonista di gossip e rumors, che parlano di una crisi con il compagno Antonino, ma non sono loro i protagonisti in queste ore. La modella e conduttrice tv, infatti, ha postato una stories di sua figlia Luna Marì, che ha solo pochi mesi, dove si vede chiaramente il pannolino sporco.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

In un video pubblicato dalla showgirl, si vede lei con i suoi figli, Santiago e Luna Marì ma in molti, invece di notare l’assenza di Antonino, hanno fatto caso al pannolino della bambina, evidentemente sporco.

L’immagine della piccola Luna pare non sia piaciuta ai follower dell’influencer argentina, tanto è vero che da una parte c’è chi l’ha accusata di non essersi accorta del piccolo problemino della bambina, dall’altra chi l’ha criticata accusandola di pensare prima alle foto e poi alla pulizia della piccola.

Belen ha prontamente risposto alle critiche, rispondendo ironica: “Molti di voi penseranno Photoshop… Ma purtroppo o per fortuna, crescendo i figli senza tate capita a volte di fare figure di m…”

Un commento ironico che vuole mettere a tacere tutte le critiche, soprattutto perché Belen ha sempre detto pubblicamente di non avere l’aiuto di tate con i suoi figli. Ha voluto crescere i suoi bambini in famiglia, proprio come i genitori hanno fatto con lei e i fratelli. Ad aiutarla ci sono i suoi inseparabili genitori che vivono nel suo stesso palazzo a Milano.

Riproduzione riservata © 2021 - DG