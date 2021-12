Oggi Fedez ha consegnato un assegno di 200mila euro alla Fondazione Tog, per aiutare i bambini affetti da patologie neurologiche.

In vista del Natale, Fedez fa un bellissimo dono alla Fondazione Tog (Together To Go Onlus), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Il rapper proprio oggi ha consegnato un assegno da 200mila euro alla fondazione, come lui stesso ha mostrato sui social, ricavato dalla vendita del suo nuovo disco “Disumano”.

Fedez, infatti, ha pubblicato alcune foto con i bambini aiutati dalla fondazione, scrivendo un bel messaggio: “Ho il sogno che la musica possa sostenere la partecipazione attiva delle persone. Voglio che questo disco sia parte di qualcosa che è davvero importante, la costruzione della nuova sede TOG.”

Sappiamo che Fedez si impegna spesso per le cause di beneficenza: durante la pandemia lui e Chiara Ferragni hanno raccolto milioni di euro per per rafforzare la terapia intensiva dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che soprattutto nel 2020 aveva forte bisogno di nuovi posti per combattere il Covid-19.

Inoltre, grazie al suo contributo come promotore dell’iniziativa, sono stati raccolti quasi 5 milioni di euro per i lavoratori e le maestranze dello spettacolo da “Scena Unita”. Insomma, non solo canzoni e reality (ricordiamo The Ferragnez su Amazon Prime Video) ma molta beneficenza per Fedez, che speriamo continui sempre così.

