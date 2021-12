Selvaggia Lucarelli ha raccontato di una sua relazione passata, un amore tossico che le ha fatto perdere il senso della realtà. Ecco cosa ha detto.

Ospite a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano condotto da Serena Bortone, Selvaggia Lucarelli ha raccontato del rapporto con un suo ex, un amore tossico che l’ha portata a mettere in secondo piano il figlio, Leon Pappalardo.

La giornalista racconta di questa relazione, un amore alienante che le ha fatto perdere la testa, tanto da trascurare figlio e lavoro. Ecco cosa ha raccontato nello studio di Rai 1: “Essendo lui un maniaco del controllo, lui non voleva una stanza di un bambino a vista nel suo loft, che esteticamente sarebbe stata riprovevole. Mio figlio aveva paura di questa stanza lontana e asettica, ma io ero talmente interessata a compiacerlo e ad assecondarlo che, in qualche modo, ho accettato di mettere mio figlio al secondo posto. Per me quella relazione era da salvare e da tenere in piedi a qualsiasi prezzo.”

Dopo un periodo difficile ma che Selvaggia Lucarelli tentò di salvare, lui la cacciò di casa e lei si ritrovò senza sapere dove andare con un bambino al seguito: “Ero completamente spersa, anche preoccupata di mantenermi da un punto di vista economico. Chiamai quella sera stessa Justine Mattera e passai la notte nella casa che aveva appena venduto“

La giudice di Ballando con le Stelle non si è mai fatta aiutare dopo questa relazione, anche se lei stessa ammette di aver avuto bisogno di uno psicologo: “Le amiche non possono aiutarti in quel momento, perché ti isoli per vergogna, fai promesse che non riesci a mantenere. Nel mio caso ho fatto il grandissimo errore di non rivolgermi a uno psicologo per farmi aiutare. Ce l’ho fatta lo stesso, è vero, ma ho penato molto di più. Avrei dovuto consentire al dolore di investirmi“

Al momento, Selvaggia Lucarelli è felicemente fidanzata con Lorenzo Biagiarelli, chef che quotidianamente fa parte del programma di Antonella Clerici, “È sempre mezzogiorno”.

