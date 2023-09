Gabriele Parpiglia ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con alcuni volti dello spettacolo italiano, tra cui spicca Belen Rodriguez.

Il giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia è stato intervistato al programma Turchesando, dove non ha risparmiato un’inattesa frecciatina infuocata contro Belen Rodriguez, su cui ha affermato:

“Belen non la sento da quando le ho fatto una cortesia e poi questa cortesia mi si è rigirata contro. E alla fine mi sono girato io. Non me ne frega niente, è come un puzzle. Quando ti rivedi saluti, baci, tutto come prima. Ma l’amicizia è un’altra cosa. L’amicizia è proprio una parola che non deve essere affiancata al mondo dello spettacolo”, ha dichiarato Parpiglia dopo aver inserito Belen nell’elenco di coloro che gli avrebbero “voltato le spalle”.

Belen Rodriguez: la confessione di Gabriele Parpiglia

A sorpresa Gabriele Parpiglia ha svelato alcuni inaspettati retroscena sul conto di Belen Rodriguez che, a suo dire, gli avrebbe “voltato le spalle” dopo un suo non meglio precisato “favore”. In tanti si chiedono se la showgirl argentina replicherà alle parole del giornalista ma, al momento, sulla questione non sono emersi ulteriori particolari.

Di recente la showgirl è finita nell’occhio del ciclone per la sua storia d’amore con Elio Lorenzoni, l’imprenditore bresciano con cui è uscita allo scoperto dopo l’addio a Stefano De Martino. Secondo indiscrezioni quella tra i due potrebbe essere “tutta una montatura” e in tanti, sui social, hanno affermato di non riconoscere nella showgirl la stessa “spontaneità” avuta con l’ex. Come andrà a finire la questione? La sua storia con Elio è destinata a durare?